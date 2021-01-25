Раскрыты цены на гибридный Peugeot 508 PSE

25.01.2021, 9:21, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ведущий автопроизводитель Peugeot официально рассекретил прайс на модернизированный универсал 508 Sport Engineered для рынка Германии.

На данный момент указано, что в стандартном исполнении приобрести автомобиль можно у дилеров по цене от 66,6 тысяч евро. Кроме того, новая модель 508 Sport Engineered имеет более высокий ценник, чем ближайшие конкуренты Audi S4 TDI и BMW M340i xDrive, которые ранее были предложены в продажу за 63 тысячи евро.

О новинке универсала 508 Sport Engineered известно, что здесь применена гибридная установка с с 1,6-литровым мотором, а также с электроприводом с общей мощностью 360 л.с. Производитель анонсировал, что разгон до 100 км в час набирается за 5,2 секунды в максимальном исполнении.