Загадочные инциденты в точке, где не растет трава

25.01.2021, 9:23, Разное

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На берегу небольшого пруду находится круг, в котором не растет трава, и в котором происходят странные события. Тут постоянно появляются какие-то вещи, яркий свет, а однажды возникло нечто, которое мог видеть только маленький ребенок.

Пользователь сайта Reddit с ником "rayneeder" поделился историей о небольшом водоеме, который находится в неуказанном городе где-то на юге США. По его словам, речь идет о пруде на окраине, с которым связаны "некоторые паранормальные явления и странные происшествия.

"Небольшая предыстория пруда: Я жил рядом с ним на протяжении 18 лет и видел как он превратился из небольшой фермерской лужи, окруженной полем и густым лесом, в пруд, зажатый между тремя огромными городскими кварталами, бассейном и защищенный от них тонкой лесополосой.

Насколько мне известно, он был рукотворно создан в начале ХХ века и через него по непонятной мне причине проходили две линии ограды из колючей проволоки, образующие крест (я не понимаю. для чего это было сделано). Справа от пруда стоят два очень старых дома, а слева начинается полоса леса.

О нем ходило множество местных легенд и каждый ребенок побаивался приходить к нему, чтобы исследовать его. Однако в свои 10 лет я был уже заядлым рыбаком и проводил на рыбалке каждый день после школы. Этот пруд из всех местных водоемов был ко мне ближе всего и он был самым удобным.

Мое первое странное происшествие возле пруда случилось, когда однажды летом я остался тут до поздней ночи. Я как раз решил перекусить, когда внезапно свет залил меня сзади, как будто позади меня остановился большой грузовик с включенными фарами.

Я сразу же обернулся, подумав, что может быть машина приехала к одному из тех старых домов, что стояли примерно в 100 ярдах от меня. Однако там ничего не было. Да и, как я понял, свет просто не смог бы идти под таким углом, если бы там стояла машина. Меня это напугало, я решил, что хватит с меня на сегодня и убежал.

Второй инцидент произошел спустя месяц. Я шел по дорожке от бассейна к пруду с моей рыболовной сумкой за спиной и внезапно ощутил как что-то сильно толкает мою сумку в боковую сторону. И это было как раз то место, где ранее меня ослепил яркий свет.

Я постоял там у пруда немного и посмотрел в воду, пытаясь увидеть там леску или что-то еще, что могло бы объяснить почему сумку тянуло в это место. И, к моему удивлению, я увидел в воде небольшую глиняную статуэтку Ганеши и кокосовый орех.

Это принадлежало индуисткой культуре и это не было для меня чем-то новым, ведь в нашем районе была самая высокая плотность индийского населения в США, многие мои друзья были индийцами по происхождению. Однако это меня шокировало, так как словно нечто специально притащило меня именно в это место. чтобы показать эти вещи и напугать меня.

История номер три связана с тем же местом, в котором произошли предыдущие два события. Место представляет из себя "пятно" – просвет среди кустарника на берегу, в нем было удобно сидеть и ловить рыбу.

И это действительно было округлое пятно размером примерно 6 на 6 футов (180 см), оно выделялось из окружения тем, что тут не росла трава, а сверху над ним нависало какое-то экзотическое дерево, не знаю какое, но точно не местного вида.

Почти каждый раз, когда я сюда приходил, в этом месте находилось какое-то мелкое животное. чаще всего кролик, но также могли быть белка или птица. А если там не было животного, то лежал какой-либо предмет. Один раз я нашел там нож, в другой – необычные деревяшки, а еще цветные камешки и однажды даже часы за 500 долларов.

Как будто кто-то специально приходил и оставлял тут эти странные вещи, или словно они сами "зарождались" тут, словно предметы из видеоигры. И, как ни странно, меня это почти не пугало, я просто ходил туда тусоваться, в том числе с друзьями. Аура этого места притягивала меня, она была приятной, а место казалось интересным.

Однако мой последний опыт, связанный с этим прудом, был самый жуткий или даже безумный. Однажды я, мой приятель и еще пара девочек-одноклассниц решили пойти к пруду, чтобы потусоваться там после школы. Мы пришли в то самое "пятно" и вдруг увидели, что к нам бежит ребенок лет 3-4 от одного из старых домов.

Мы забеспокоились о нем, стали его расспрашивать, где его родители и почему он сюда пришел, при этом ребенок наши вопросы словно игнорировал, а сам задавал всякие вопросы нам, вроде "Вы дети или уже взрослые?", ну вроде как привычные детские вопросы.

Однако этот ребенок вдруг посмотрел в сторону и начал говорить с кем-то, словно там стоял человек-невидимка. Было похоже, словно тот человек пытается сказать ему "Иди домой, к родителям", а ребенок протестует и говорит, что хочет остаться у пруда с нами.

И дальше началась самая безумная часть: ребенок начинает кричать "Гав-Гав!" и показывать пальцем в воду пруда, а потом сказал "Смотри, там мой пес!, ты его видишь?". Я спросил, где его собака, а он говорит "Он в воде, лает на меня, там, где он утонул год назад!".

В этот миг мы все застыли безмолвно, а потом взяли ребенка за руку и повели его к домам, где нас встретил его отец и забрал ребенка домой.

Я знаю, что иногда у детей могут быть безумные фантазии и вымышленные друзья, но все это совсем не казалось игрой или притворством. На самом деле все выглядело так, словно он говорил с кем-то невидимым.

Я ощущаю, что все это было связанно именно с этим конкретным местом у пруда, и я думаю, что в этом месте реально происходит что-то вроде точки респауна в видеоиграх, где случайным образом "возрождаются" объекты. И у меня есть еще шесть странных случаев об этом месте, но я наверное расскажу их в следующем посте".