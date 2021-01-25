Журналист Welt – ЕС не рад всезнайству Германии и Франции в вопросе прививочных паспортов

25.01.2021, 9:20, Новости дня

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Многие страны Европы настаивают на необходимости ввода прививочных паспортов, которые дадут людям возможность свободно совершать поездки в другие страны ЕС. Германия и Франция выступают против этого, аргументируя это справедливыми опасениями — но другие государства осознают угрозу не хуже них, считает корреспондент немецкой газеты Die Welt Кристоф Б. Шильц. И многим в Европе не нравится манера Берлина и Парижа выступать в роли всезнаек.



Reuters

Манера Германии и Франции выступать в роли всезнаек не нравится многим странам ЕС, пишет корреспондент немецкой газеты Die Welt Кристоф Б. Шильц. Речь идёт о спорах по поводу единого для ЕС прививочного паспорта, который должен в кратчайшие сроки дать людям возможность свободно совершать поездки в другие страны Европы.

Германия и Франция выступают против этой инициативы. Высказывания в духе «слишком рано», «это только вносит неуверенность» и «сначала мы должны выяснить, не могут ли привитые люди всё равно передавать вирус» с понедельника звучат в Брюсселе из уст немецких и французских политиков.

Все эти опасения справедливы, отмечает автор статьи. Ни одна из многочисленных стран Южной и Центральной Европы, которые требуют ввода единого европейского прививочного паспорта, не настолько наивна, чтобы этого не понимать. Однако сейчас необходимо проводить обсуждения. Всем известно, как неторопливо и неповоротливо отреагирует европейская бюрократия, когда до этого дойдёт дело, подчёркивает немецкий журналист.

Когда-нибудь в феврале, возможно, будет установлено, могут ли и вакцинированные люди быть переносчиками вируса. Такое маловероятно. Тогда также станет ясно, действует ли вакцина против мутировавших штаммов из Великобритании и Южной Африки. Такое вполне возможно. И только когда будут представлены научные свидетельства, европейский прививочный сертификат вступит в горячую фазу, пишет Die Welt.

Если немец с прививочным паспортом ЕС захочет поехать на Пасху в солнечную Испанию, у него будет такая возможность. В апреле этим шансом смогут воспользоваться, скорее, пожилые люди или те, у кого есть хронические заболевания — после длившейся много месяцев изоляции они снова получат немного свободы. Это было бы замечательно, пишет корреспондент издания.

А как насчёт защиты данных, касающихся такой деликатной информации? Те, кому кажется, что их приватная жизнь ущемляется таким образом, могут не использовать новый документ.

Но как быть с опасностью возникновения общества, состоящего из двух классов — вакцинированных и не вакцинированных? По мнению автора статьи, необходимо как можно скорее предоставить вакцину и возможность путешествовать пожилым и больным людям. В конце концов, несколько месяцев спустя это удовольствие будет доступно уже всем. Поэтому прививочный паспорт не должен становиться поводом для криков и патологической зависти в соцсетях, настаивает Кристоф Б. Шильц.

Кроме того, если люди, не прошедшие вакцинацию, захотят на Пасху поехать в Испанию, они, вероятно, всё равно смогут это сделать: для этого нужен только отрицательный тест на коронавирус и пара дней карантина. «Демократия — это не уравниловка, — подчёркивает журналист Die Welt. — Демократия — это открытость: если появляются шансы на лучшую жизнь, каждый в отдельности должен иметь возможность ими воспользоваться».