 

Из жизни ушел стилист Пугачевой и Киркорова Александр Шевчук

25.01.2021, 9:12, Разное
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Российская певица Лайма Вайкуле пояснила о кончине звездного стилиста Александра Шевчука. Ранее он сотрудничал с такими артистами, как Алла Пугачева и Филипп Киркоров.
Стилист Александр Шевчук ушел из жизни в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью, о которой стало известно только в прошлом году. При этом подписчики Лаймы Вайкуле сразу предположили, что усопший заразился коронавирусом, но подобные утверждения стилист отрицал еще при жизни, отмечая, что кроме COVID-19 существуют другие заболевания.

Новость о смерти друга Лайма Вайкуле сопроводила совместным фотоснимком. Она отметила, что у них было общее прошлое, которое можно вспомнить без стыда. Но вот их дальнейшим планам осуществиться уже не удастся.

С Александром Шевчуком работало большое количество звезд отечественной эстрады. Он занимался созданием образов Алле Пугачевой, Филиппу Киркорову, Ларисе Долиной и многим другим. Кроме того, стилист был задействован в таких проектах, как «Ледниковый период», «Фабрика звезд», «Фактор А» и «Две звезды».

Источник: news.ru



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