Адвокат Гаврилова прогнозирует битву за наследство Грачевского между его родственниками

25.01.2021, 9:12, Разное

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Родственники скончавшегося режиссера и создателя «Ералаш» Бориса Грачевского могут устроить настоящую битву за его наследство. К такому выводу пришла юрист Маргарита Гаврилова, но подобный поворот событий возможен только в случае, если усопший не оставил завещание.

По словам Маргариты Гавриловой, наследство Бориса Грачевского оценивается в 200 миллионов рублей. У режиссера остались четыре ребенка, между которыми должно делиться имущество. Если одному из них покажется, что его обделили, то может разгореться настоящая война за наследство. О существовании завещания ничего не говорится, но если оно имеется и оформлено надлежащим образом, то судебных перипетий удастся избежать.

Наиболее сложная ситуация обстоит с киножурналом «Ералаш», поскольку партнеру и другу Грачевского принадлежат 50% компании. Об этом пояснила Маргарита Гаврилова в программе «Звезды сошлись». Также у второй супруги режиссера Анны Панасенко могут возникнуть вопросы относительно завещания. Но Екатерина Гордон напомнила, что та уже получила деньги, позволившие ей купить квартиру, а также алименты, поэтому ей нет смысла устраивать борьбу за наследство.

Режиссер Борис Грачевский скончался на 72 году жизни 14 января. Продолжительное время он лечился от онкологического заболевания, но его жизнь оборвалась из-за коронавируса, вызвавшего сильнейшее ухудшение самочувствия.

Источник: vm.ru