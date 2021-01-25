 

Высокопоставленный северокорейский дипломат сбежал в Южную Корею

25.01.2021, 8:58, Новости дня
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Исполняющий обязанности главы посольской миссии КНДР в Кувейте Рю Хен У перебежал в Южную Корею, сообщил осведомленный источник.

Рю Хен У, который занимал пост временного поверенного в делах посольства с тех пор, как посол Со Чхан Сик был выслан из Кувейта после принятия резолюции ООН в 2017 году, въехал в Южную Корею вместе со своей семьей, передает «Интерфакс».

Подробностей о побеге дипломата источник не предоставил.

Однако СМИ сообщали, что Рю Хен У, предположительно, въехал в Южную Корею в сентябре 2019 года. Есть мнение, что Рю Хен У решил дезертировать на Юг ради будущего своих детей. Представитель Национального разведывательного управления Южной Кореи отказался комментировать агентству побег дипломата.

Ранее сбежавшего из КНДР солдата в Южной Корее стали лечить от депрессии музыкой.



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