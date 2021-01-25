Названы лидеры и аутсайдеры среди глав регионов РФ по уровню доверия

25.01.2021, 8:58, Новости дня

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Кремль на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике подвел итоги выполнения KPI для регионов, в числе аутсайдеров по уровню доверия губернаторам оказались Владимирская и Кемеровская области, Хабаровский и Красноярский края, а также Хакасия.

С 19 по 23 января в Подмосковье прошел очередной семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. В рамках мероприятия были подведены итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) за 2020 год для внутриполитических блоков региональных администраций и самого внутриполитического блока Кремля, рассказали РБК три участника семинара.

Каждый вице-губернатор получил данные по выполнению KPI в своем регионе, но помимо этого им на экране продемонстрировали пятерку лидеров и аутсайдеров по уровню доверия главе региона и президенту.

В список лидеров по уровню доверия главе региона, по словам двух участников семинара, вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы возглавляют, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов. В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам – Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.

Хакасией руководит коммунист Валентин Коновалов, избравшийся во втором туре выборов в 2018 году. Во главе Владимирской области – представитель ЛДПР Владимир Сипягин, также победивший во втором туре выборов в 2018 году действующего губернатора Светлану Орлову. Врио губернатора Хабаровского края в настоящее время – представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, он был назначен на этот пост после ареста предыдущего главы региона Сергея Фургала, который тоже является членом ЛДПР. Арест Фургала стал причиной длительных масштабных протестов в Хабаровске. Дегтяреву предстоит избираться в единый день голосования в сентябре 2021 года.

Кемеровскую область возглавляет Сергей Цивилев, в 2018 году ставший врио губернатора после ухода в отставку Амана Тулеева и в этом же году избравшийся на первый срок. Губернатор Красноярского края – Александр Усс, долгие годы занимавший пост спикера регионального заксобрания. Главой региона он стал в 2018 году после ухода в отставку своего предшественника Виктора Толоконского.

В числе регионов-лидеров по уровню доверия президенту, по словам двух участников семинара, были названы Чечня, Крым и Севастополь. В числе аутсайдеров – Хабаровский и Красноярский края, а также Санкт-Петербург.

Общая для внутриполитического блока Кремля и внутриполитических блоков региональных администраций система KPI была введена в начале 2019 года. В частности, введены KPI по уровню доверия власти – президенту и губернатору, отдельно существует KPI по выборам. В первый раз итоги выполнения KPI подводились на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в ноябре 2019 года. На нынешнем семинаре, который должен был состояться в конце 2020 года, но из-за коронавируса был перенесен на январь 2021 года, их подвели во второй раз.