Климкин раскритиковал западные СМИ из-за «российского Крыма»

25.01.2021, 8:58, Новости дня

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Крупные западные СМИ часто стали называть Крым российской территорией, это «реальная проблема», которая в будущем может привести к ослаблению антироссийских санкций, сообщил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

«Мне совсем не нравится, что ведущие мировые агентства начали «ошибаться», называя Крым российским. Почти одновременно это прозвучало в новостях Первого немецкого канала и на Би-Би-Си», – написал Климкин в Facebook.

Он заявил, что к таким ошибкам западных информагентств нельзя привыкать. В противном случае рано или поздно возникнут разговоры об ослаблении антироссийских санкций.

«Никому, кроме нас, не интересно держать эмоциональный фокус на вопросах оккупированного Крыма – «привыкание» будет означать, что рано или поздно начнутся разговоры об ослаблении санкций», – опасается Климкин.

Климкин призвал украинские власти активно работать по теме Крыма со всеми ведущими агентствами. Он также выразил мнение, что запуск «крымской платформы», на которой в августе Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, – «это правильная история, но долгая и непростая».

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук сообщил о желании посетить Крым. «С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. И я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», – сказал он.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым открыт для всех желающих объективно оценить обстановку, поэтому полуостров готов принять Кравчука.