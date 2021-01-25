К какому специалисту обратиться при заражении гепатитом С
 

К какому специалисту обратиться при заражении гепатитом С

25.01.2021, 9:04, Детали
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Если человек знает, что болен хроническим гепатитом С и сознательно не обращается за помощью к врачу, это может привести к серьезным поражениям печени, таким как рубцевание (цирроз) или, в редких случаях, к раку.

Чтобы этого не произошло, необходимо немедленно обратиться за назначением лечения.

Уже разработаны антивирусные препараты нового поколения против HCV, которые излечивают недуг.

В нашей стране розничные аптеки предлагают только непомерно дорогие противовирусные препараты американского производства.

В России по приемлемой цене, можно купить софосбувир и даклатасвир индийского производства на интернет сайте онлайн- аптеки Гепатит-стоп, по предварительному заказу.

В Москве ледипасвир – индийский дженерик, пациенты, заказывают в специализированных интернет- аптеках, у прямых поставщиков медпрепаратов Гепатит-стоп.

К какому доктору нужно обратиться

Это:

  • участковый терапевт/семейный доктор или педиатр;
  • гепатолог;
  • гастроэнтеролог;
  • вирусолог / инфекционист.

Терапевт – это специалист, который осуществляет первичную помощь. Прежде всего, к нему, человек обращается при медицинском осмотре и любых проблемах со здоровьем.

Вероятней всего, что именно он сделает первые анализы крови, которые покажут подозрение на HCV.

Затем направляет больного к узким специалистам для дополнительных анализов и рекомендаций по назначению терапии, согласно поставленному диагнозу. Они расскажут участковому терапевту, как оно проходит, и как себя чувствует больной с вирусным гепатитом С. Это делается для того, чтобы доктор мог следить за тем, как заболевание или лекарство, влияет на весь организм.

Если болезнь выявлена у ребенка, тогда его родителям придется обращаться к участковому педиатру.

Семейный доктор подходит для всех возрастных категорий.

Гастроэнтеролог, гепатолог, инфекционист

Гастроэнтеролог – это врач, имеющий специальную подготовку в области заболеваний, влияющих на органы пищеварительной системы, включая печень.

Гепатолог – это своего рода гастроэнтеролог, который занимается проблемами с печенью.

Инфекционист – имеет специальную подготовку в области инфекций, использования антибиотиков для лечения инфекций и последствий, которые могут вызывать антибиотики.

Один из этих специалистов или их группа:

  • направит на анализы, чтобы убедиться, что пациент инфицирован гепатитом С;
  • проведет обследование печени;
  • вместе с пациентом разработает план терапии;
  • назначит курс препаратов и объяснит, как их принимать;
  • убедится, подходит ли больному лечение, а при необходимости изменит его;
  • поможет справиться с любыми побочными эффектами или другими проблемами, связанными с состоянием пациента;
  • будет осуществлять контроль за изменением вирусной нагрузки.

Не имеет значения, какой специалист будет вести больного с гепатитом С, главным условием для успешной борьбы с недугом, является своевременное обращение за помощью, качественное, полное обследование и диагностика, а в дальнейшем строгое соблюдение пациентом рекомендованной схемы лечения.



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