К какому специалисту обратиться при заражении гепатитом С
25.01.2021, 9:04, Детали
Теги: Здоровье, Здравоохранение
Если человек знает, что болен хроническим гепатитом С и сознательно не обращается за помощью к врачу, это может привести к серьезным поражениям печени, таким как рубцевание (цирроз) или, в редких случаях, к раку.
Чтобы этого не произошло, необходимо немедленно обратиться за назначением лечения.
Уже разработаны антивирусные препараты нового поколения против HCV, которые излечивают недуг.
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К какому доктору нужно обратиться
Это:
- участковый терапевт/семейный доктор или педиатр;
- гепатолог;
- гастроэнтеролог;
- вирусолог / инфекционист.
Терапевт – это специалист, который осуществляет первичную помощь. Прежде всего, к нему, человек обращается при медицинском осмотре и любых проблемах со здоровьем.
Вероятней всего, что именно он сделает первые анализы крови, которые покажут подозрение на HCV.
Затем направляет больного к узким специалистам для дополнительных анализов и рекомендаций по назначению терапии, согласно поставленному диагнозу. Они расскажут участковому терапевту, как оно проходит, и как себя чувствует больной с вирусным гепатитом С. Это делается для того, чтобы доктор мог следить за тем, как заболевание или лекарство, влияет на весь организм.
Если болезнь выявлена у ребенка, тогда его родителям придется обращаться к участковому педиатру.
Семейный доктор подходит для всех возрастных категорий.
Гастроэнтеролог, гепатолог, инфекционист
Гастроэнтеролог – это врач, имеющий специальную подготовку в области заболеваний, влияющих на органы пищеварительной системы, включая печень.
Гепатолог – это своего рода гастроэнтеролог, который занимается проблемами с печенью.
Инфекционист – имеет специальную подготовку в области инфекций, использования антибиотиков для лечения инфекций и последствий, которые могут вызывать антибиотики.
Один из этих специалистов или их группа:
- направит на анализы, чтобы убедиться, что пациент инфицирован гепатитом С;
- проведет обследование печени;
- вместе с пациентом разработает план терапии;
- назначит курс препаратов и объяснит, как их принимать;
- убедится, подходит ли больному лечение, а при необходимости изменит его;
- поможет справиться с любыми побочными эффектами или другими проблемами, связанными с состоянием пациента;
- будет осуществлять контроль за изменением вирусной нагрузки.
Не имеет значения, какой специалист будет вести больного с гепатитом С, главным условием для успешной борьбы с недугом, является своевременное обращение за помощью, качественное, полное обследование и диагностика, а в дальнейшем строгое соблюдение пациентом рекомендованной схемы лечения.
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