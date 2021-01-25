 

В Ухани уже не думают о пандемии — но в остальном Китае коронавирус побеждён не окончательно

25.01.2021, 8:30, Новости дня
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В Ухани сотни людей танцуют в ночных клубах без масок и социальной дистанции, словно пандемии вовсе не было, пишет Das Erste. Однако на севере страны ситуация обстоит несколько иначе: в ряде городов введён карантин. В Пекине в последние дни также фиксировали новые случаи коронавируса.


Reuters

Происходящее сейчас в Ухани может заставить забыть о карантине годовой давности, пишет Das Erste. В ночных клубах сотни людей танцуют без масок и социальной дистанции.

При этом многие люди по-прежнему вспоминают и задумываются о прошедшем карантине. «Это висит на нас как тяжкий груз. Такое быстро не забывается», — приводит издание слова Лили, 29-летней жительницы города Шиянь, расположенного неподалёку от Уханя. Незадолго до введения карантина она посещала своих родителей, живущих в Ухани: в результате ей пришлось остаться в городе на 59 дней из-за начала тотального карантина. По словам Лили, пандемия полностью изменила её взгляды на жизнь — она почти перестала покупать новую одежду, больше не ест фастфуд и старается обходиться без пластика.

Между тем государственные СМИ КНР говорят о победе над коронавирусом, как о победе коммунистической партии, пишет Das Erste. Как отмечает издание, о промашках властей на начальном этапе пандемии уже никто не вспоминает.

Как отмечает Das Erste, коронавирус в Китае побеждён не до конца. Согласно официальным данным, в Ухани нет новых случаев заражений с мая, но на севере страны ситуация обстоит иначе, особенно в соседней с Пекином провинции Хэбэй, где в ряде городов введён карантин. В Пекине и некоторых прочих городах также фиксировали новые случаи заражения коронавирусом. 



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