Названы сроки начала постройки российско-китайского самолета CR929

25.01.2021, 8:08, Новости дня

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Производство разрабатываемого совместно Россией и Китаем широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 должно начаться в 2021 году, сообщил главный инженер по предварительным исследованиям Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) Чжан Чжигана.

Запуск процесса сборки первого образца, отметил он, означает то, что стороны согласовали и утвердили такие параметры воздушного судна, как форма фюзеляжа, его размер, основные материалы конструкции и подобрали главных поставщиков.

«Если это будет возможным, то мы определенно надеемся на то, что некоторые из основных систем будут иметь по два поставщика или более», – передает ТАСС слова инженера, который указал на то, что это позволит обеспечить непрерывную операционную деятельность.

Ранее руководитель корпорации «Иркут» Равиль Хакимов сообщил, что поставки российско-китайского самолета CR929 могут начаться в 2028-2029 годах.