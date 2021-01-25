Украинский журналист Гордон назвал возможную причину распада Украины

25.01.2021, 8:08, Новости дня

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Тотальная украинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет Украину, жители юго-востока страны просто «не хотят насилия над собой», сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Я считаю, что этот шаг (украинизация) разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», – цитирует «Украина 24» Гордона.

Он напомнил, что во Львов приезжает очень много иностранцев, и задался вопросом о том, нужно ли с ними тоже говорить на украинском. По его словам, на западе страны или в Киеве обязательное использование украинского языка не вызовет проблем у жителей, но на юго-востоке ситуация абсолютно противоположна.

«А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон – люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят», – сообщил Гордон.

Журналист добавил, что жители юго-востока страны просто «не хотят насилия над собой». По его мнению, подобные действия официального Киева озлобят и оттолкнут людей.

Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара).

Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) намерена добиться отмены языковой дискриминации. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и «встал на сторону радикалов-ксенофобов».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.