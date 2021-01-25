Пушков призвал отказаться от попыток понравиться Западу

25.01.2021, 8:08, Новости дня

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что в РФ слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят в западных странах, и призвал прекратить попытки понравиться США и Западу.

«У нас, в РФ слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят на Западе. Краткое высказывание бывшей помощницы Трампа о РФ становится на полдня одной из главных новостей в стране, а статья в не самой влиятельной газете повсеместно цитируется на все лады. Это пережиток конца 1980-1990-ых, когда главной целью стало одно – понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом. Уже пора и понять: Западу мы не понравимся», – написал Пушков в Telegram-канале.

По словам сенатора, бессмысленно осуждать двойные стандарты Запада в отношении России, они сохранятся и даже ужесточатся. «Единого стандарта не будет. А продолжая мерить себя их мерилами и отзывами, мы лишь подтверждаем некую собственную вторичность. Словно они – судьи, они выносят оценки, а мы – подсудимые, мы пытаемся оправдаться и эти оценки опровергать», – добавил Пушков.

Он указал, что после недавних событий в США, окончательно вскрывших роль их медиа и интернет-платформ как инструментов идейной диктатуры, США более не могут восприниматься как судьи. «У них нет на это ни морального, ни политического права. Даже если они по инерции продолжают играть эту роль, мы не должны по инерции ее принимать. Мы имеем права на собственные критерии и собственные оценки своих действий. Некогда магический фонарь демократического Запада – и особенно США – затухает. Демократии там остается все меньше. После лета погромов и осени скандальных выборов магии уже вообще не осталось. Света – тоже», – заключил Пушков.

Ранее сенатор Пушков заявил, что разочарование американцев администрацией нового президента США Джозефа Байдена будет только расти.