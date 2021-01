«Работайте, братья, а то будет как у нас»: американская полиция поддержала российскую

25.01.2021, 7:48, Разное

24.01.2021 В американском телеграм-канале «Полицейская частота» появились видео беспорядков устроенных сторонниками Навального. Одну из подборок фото и видео авторы канала прокомментировали фразой: «Полиция США полиции России: работайте, братья, иначе ваши города будут как наши».

Police frequency

More video from anti-lockdown protests in Moscow, Russia.

Больше видео с антиблокировочных протестов в Москве, Россия.

От замёрзших улиц Дальнего Востока и Сибири РФ до грандиозных площадей Москвы и Санкт-Петербурга тысячи россиян митинговали в поддержку заключенного в тюрьму мошенника Алексея Навального в субботу в том, что стало крупнейшим общенациональным противостоянием.

From the frozen streets of Russia’s Far East and Siberia to the grand plazas of Moscow and St. Petersburg, thousands of Russians rallied in support of the jailed fraudster Aleksei Navalny on Saturday in what was emerging as the biggest nationwide showdown.

Американская полиция российской «Работайте, братья, а то ваши города будут как наши»:

US Police to Russian Police: work brothers, otherwise your cities will be like ours.

