 

“Причем здесь президент?”. Песков прокомментировал расследование ФБК о дворце Путина

25.01.2021, 7:44, Новости дня
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У президента России Владимира Путина нет дворца в Геленджике, расследование о котором опубликовал недавно Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального. Об этом в интервью телеканалу “Россия 1” заявил 24 января спикер главы Кремля Дмитрий Песков.

“У Путина нет дворца в Геленджике… Хорошо, наверное, есть такой дворец. В Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, вольны владеть любыми объектами. Но причем здесь президент?”, – сказал он.

Спикер Путина назвал информацию ФБК “чистым враньем” и связал с информационными атаками, о которых в Кремле якобы знали давно.

Песков считает, что изначально текст расследования был на английском языке, и в процессе перевода на русский появилось много “очевидных ошибок”.

19 января ФБК опубликовал расследование “Дворец для Путина. История самой большой взятки” о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Песков тогда назвал информацию неправдой. При этом он говорил, что в Кремле не знакомились с материалами расследования.

К утру 25 января расследование ФБК, опубликованное в YouTube, набрало почти 85 млн просмотров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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