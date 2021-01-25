Цискаридзе рассказал о дальнем родстве с Манукяном

25.01.2021, 7:34, Разное

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Российский танцор балета Николай Цискаридзе заявил, что он и блогер Давид Манукян являются дальними родственниками. Артист совершенно случайно узнал о родстве с бывшим возлюбленным Ольги Бузовой, но теперь хочет поговорить с его бабушкой.

По словам Николая Цискаридзе до того, как Давид Манукян начал выступать на «Танцах со звездами» он даже не знал о его существовании. Однако необычная и редкая фамилия показалась знакомой артисту, поэтому он начал наводить справки.

Выяснилось, что Манукян и Цискаридзе оказались родственниками, но дальними. Танцор балета не стал говорить подробности родства, ограничившись заявлением, что теперь он хочет пообщаться с блогером, а также с его бабушкой.

Стоит отметить, что недавно Давид Манукян и Ольга Бузова объявили о разрыве отношений. В свой 35-летний юбилей певица пожаловалась на блогера в том, что тот поднимал на нее руку, оскорблял и даже плевался. На вопросы об их романе знаменитость категорически отказывается отвечать, а задающих их подписчиков бывшая ведущая проекта «Дом-2» моментально блокирует.

Источник: ngs.ru