Прикованная к постели Кудрявцева рассказала о переломе крестца

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25.01.2021, 7:34, Разное
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева пояснил подробности о переломанном крестце. На сегодняшний день знаменитость практически не двигается, а встает с постели только для похода в туалет, для этого она вынуждена пользоваться тростью.
Вспоминая неприятный инцидент, Кудрявцева отметила, что перелом крестца произошел в результате падения. В этот момент дома кроме ее дочери никого не было. Когда вернулся муж, он обнаружил, что ребенок плачет, поскольку ее напугал грохот, а его супруга без помощи провела на полу практически час.

Позднее Лере Кудрявцевой сделали МРТ, оказалось, что у телеведущей не простой ушиб, а сломан крестец в трех местах. Однако знаменитость отказалась от госпитализации, сообщив, что ей проще соблюдать постельный режим дома. По словам Кудрявцевой, себя она ощущает нормально, но назвать «свежей как майская роза» пока не может.

Теперь Кудрявцевой предстоит провести в постели не менее трех недель, пока заживет перелом. Телеведущая добавила, что после падения ее жизнь резко изменилась.

Источник: argumentiru.com



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