В Совфеде предложили ввести внесудебную блокировку ведущих трэш-стримы сайтов

25.01.2021, 7:20, Новости дня

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Необходимо ввести законодательную норму о возможности внесудебной блокировки сайта, если на нем ведется трэш-стрим. Для операторов и провайдеров в случае неприятия мер по блокировке сайта должна быть установлена административная ответственность, сообщил сенатор Александр Башкин.

«Необходимо ввести внесудебную блокировку доступа к сайтам стримеров или иным ресурсам, где ведутся трансляции трэш-стримов», – передает РИА «Новости» слова сенатора.

Башкин считает, что такая норма должна появиться в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Одновременно сенатор выступил за установление административной ответственности для оператора либо провайдера за непринятие мер по исполнению законодательства по ограничению или блокировке таких сайтов.

Говоря о возможности отслеживания трэш-стримов для их оперативной блокировки, Башкин выразил уверенность в том, что технически это возможно.

«Говорят в данной ситуации о сложности контроля, но это возможно, алгоритм отслеживания и контроля вполне доступен. Это и контроль со стороны волонтеров, это и сообщения граждан, это и наблюдение за эфирами. Особенностью массовости аудитории является известность так называемых стримеров и наработка ими аудитории и престижа», – сообщил парламентарий.

Среди других мер борьбы с трэш-стримами Башкин назвал введение уголовной ответственности для авторов трэш-стримов, запрет финансовых транзакций по финансированию деятельности стримеров и заказу их акций в прямом эфире, а также законодательное закрепление понятия трэш-стрима и сопутствующих ему противоправных деяний.

Это позволит, полагает он, избежать злоупотреблений, двусмысленности, «чтобы под блокировку не подпадали ресурсы, которые не являются трэш-стримами, чтобы не было чиновничьего произвола».

«Следует также подумать о возможности введения административной ответственности для авторов и участников трэш-стрима в случаях, если в их противоправных действиях не содержатся признаки уголовного преступления, но в то же время эти деяния являются общественно опасными. Это будет одновременно и профилактикой возможных в дальнейшем уголовных преступлений», – сообщил Башкин.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что соцсети должны проявлять социальную ответственность и не допускать распространения трэш-стримов.

Обсуждение наказания для трэш-стримеров проходит в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую трэш-стримы.

До этого столичная полиция возбудила уголовное дело против блогера Андрея Бурима (Mellstroy), который в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. Пострадавшая позднее рассказывала, что Бурим многократно жестоко бил ее головой о стол «словно на сцене театра в пустоту зала».

Трэш-стримы – особый «жанр» видео в прямом эфире, в которых ведущий совершает с собой, а чаще со своими гостями опасные для здоровья или унизительные вещи за деньги, поступающие от пользователей. Так, например, Reeflay давал гостям пощечины, разбивал об их головы яйца, делал гостю татуировку с именем заплатившего за эту прихоть зрителя.