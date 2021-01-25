Заставлявших девушек заниматься проституцией участников ОПГ осудили во Владивостоке

25.01.2021, 7:20, Новости дня

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Суд во Владивостоке назначил от пяти с половиной до 15 лет лишения свободы четверым участникам организованной преступной группы, которые заставляли девушек заниматься проституцией, информирует прокуратура Приморья.

Приговор вынесен восьми членам ОПГ. Судом установлено, что в ее состав входили владельцы «фирмы досуга», диспетчеры, водитель, а также лица, охраняющие девушек, в том числе чтобы исключить возможность их побега.

«Опасаясь за свою жизнь и здоровье, будучи изнасилованными двумя преступниками в целях запугивания, девушки работали проститутками в фирме досуга в период с апреля по сентябрь 2017 года. Значительная часть заработанных таким способом денежных средств распределялась между членами преступной группы. В один из дней двум женщинам под предлогом необходимости съездить домой все же удалось сбежать. Однако их разыскали и, причиняя физическую боль и высказывая угрозы, силой вернули», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

В этот же день фигурантов задержала полиция.

«Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил за содеянное четырем лидерам группы от 5,6 до 15 лет лишения свободы», – информирует прокуратура.

Местом отбывания наказания троим определена колония особого режима, одной женщине – колония общего режима. Еще четверым участникам назначено условное наказание сроком от двух с половиной до пяти лет. Приговор не вступил в законную силу.

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