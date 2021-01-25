 

Завершились летные испытания полезной нагрузки спутника «Экспресс-80»

25.01.2021, 7:20, Новости дня
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Решение о готовности полезной нагрузки спутника связи «Экспресс-80» к работе будет принято в ближайшее время, специалисты уже провели ее летные испытания, сообщили в АО «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС).

«Специалисты ИСС завершили летные испытания полезной нагрузки на космическом аппарате «Экспресс-80». В ближайшие дни будет принято решение о готовности полезной нагрузки спутника «Экспресс-80» к эксплуатации», – передает ТАСС сообщение ИСС.

 

Там уточнили, что полезная нагрузка включает в себя 38 активных транспондеров для обеспечения связи и вещания в C-, Ku- и L-диапазонах частот.

Напомним, 31 июля ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» стартовала с 200-й площадки космодрома Байконур.



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