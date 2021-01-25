Бывший чиновник вернул правительству Онтарио украденные миллионы

25.01.2021, 7:00, Разное

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Posted on Saturday, January 23, 2021

Бывший высокопоставленный сотрудник правительства Онтарио Санджай Мадан (Sanjay Madan) выплатил более $11 миллионов, которые, как утверждают власти провинции, он получил обманным путём, сообщил в пятницу его адвокат.

Как утверждается в иске, Санджай Мадан занимал руководящую должность в сфере IT и помогал разработать компьютерное приложение для подачи заявок на получение пособий для семей с детьми.

В иске, поданном прошлой осенью, власти провинции утверждали, что Мадан, его жена и двое взрослых детей, которые тоже работали на правительство Онтарио в сфере информационных технологий, украли не менее $11 миллионов.

Согласно иску, Мадан и его семья с апреля по май открыли более 400 счетов в банке Bank of Montreal.

Затем по программе поддержки семей они депонировали около 10 000 чеков, выданных фиктивным заявителям с тысячами несуществующих детей.

В кратком заявлении адвокат Мадана Кристофер Дю Верне (Christopher Du Vernet) подтвердил, что его клиент произвёл выплату.

«Фактически, власти провинции вернули средства, которые, как они утверждают, г-н Мадан взял в рамках программы поддержки семей», – сказал защитник.

От него также требуется выплатить судебные издержки, проценты и штрафные санкции, поэтому дело не закрыто.

Правительство направило уведомление о своём намерении конфисковать любые деньги, которые семья якобы получила обманным путём, и добилось постановления суда о передаче их банковских счетов суду до завершения процесса.

Правительство также убедило суд принять постановление о замораживании активов семьи, в том числе недвижимости в Торонто.

Мадана уволили со службы в ноябре.

Фото Toronto Star.