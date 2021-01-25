Бывший чиновник вернул правительству Онтарио украденные миллионы
25.01.2021, 7:00,
Разное
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Posted on Saturday, January 23, 2021
Бывший высокопоставленный сотрудник правительства Онтарио Санджай Мадан (Sanjay Madan) выплатил более $11 миллионов, которые, как утверждают власти провинции, он получил обманным путём, сообщил в пятницу его адвокат.
Как утверждается в иске, Санджай Мадан занимал руководящую должность в сфере IT и помогал разработать компьютерное приложение для подачи заявок на получение пособий для семей с детьми.
В иске, поданном прошлой осенью, власти провинции утверждали, что Мадан, его жена и двое взрослых детей, которые тоже работали на правительство Онтарио в сфере информационных технологий, украли не менее $11 миллионов.
Согласно иску, Мадан и его семья с апреля по май открыли более 400 счетов в банке Bank of Montreal.
Затем по программе поддержки семей они депонировали около 10 000 чеков, выданных фиктивным заявителям с тысячами несуществующих детей.
В кратком заявлении адвокат Мадана Кристофер Дю Верне (Christopher Du Vernet) подтвердил, что его клиент произвёл выплату.
«Фактически, власти провинции вернули средства, которые, как они утверждают, г-н Мадан взял в рамках программы поддержки семей», – сказал защитник.
От него также требуется выплатить судебные издержки, проценты и штрафные санкции, поэтому дело не закрыто.
Правительство направило уведомление о своём намерении конфисковать любые деньги, которые семья якобы получила обманным путём, и добилось постановления суда о передаче их банковских счетов суду до завершения процесса.
Правительство также убедило суд принять постановление о замораживании активов семьи, в том числе недвижимости в Торонто.
Мадана уволили со службы в ноябре.
Фото Toronto Star.
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