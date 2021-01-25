Huawei представил собственную технологию трассировки лучей

25.01.2021, 6:54, Новости дня

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Как поясняют эксперты, разработанная специалистами компании Huawei технология трассировки лучей в режиме реального времени является уникальной для производителей мобильных устройств. Данное достижение ставит китайскую компанию на вершину конкурентоспособности.

Для этого инженеры создали особый движок Huawei Phoenix Engine, совместимый с операционной системой HarmonyOS.

Результатом применения новой китайской технологии стало существенное повышение качества изображения, транслируемого со смартфонов или планшетов. Объекты выглядят трехмерными. На них видны даже мелкие детали. При этом картину можно транслировать на любой «экран» вроде стены, стекла или колонны.