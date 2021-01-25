Аудитория Telegram пополнилась 90 млн пользователями всего за три недели

25.01.2021, 6:54, Новости дня

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По имеющейся информации, после недоразумений, созданных администраторами мессенджера WhatsApp, его прямой конкурент Telegram стремительно набирает популярность. Так, всего за три недели количество пользователей ресурса, созданного Дуровым, пополнилось на 90 млн человек.

Такое количество пользователей по всему миру впервые зарегистрировались только с начала января, поясняют представители команды Telegram.

Наибольшая активность наблюдалась в десятых числах. Например, Павел Дуров двенадцатого января сообщил о росте аудитории на 25 млн человек всего за 72 часа. Напомним, что скандал вокруг WhatsApp разгорелся после 6 января, когда в мессенджере решили сменить политику конфиденциальности. Теперь администрация решила перенести изменения минимум на три месяца.