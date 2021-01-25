FAZ – «турецкий Хатико» — собака, ждавшая хозяина у дверей больницы почти неделю, стала знаменитостью

25.01.2021, 6:52, Новости дня

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В турецком городе Трабзон собака по кличке Бонджук ждала хозяина около больницы почти неделю и стала знаменитостью, передаёт Frankfurter Allgemeine. Каждый день примерно в девять утра она приходила к дверям больницы и заглядывала внутрь в надежде увидеть лечившегося там хозяина. Бурная встреча с ним стала лучшей наградой для «турецкого Хатико».

В турецком городе Трабзон эта маленькая белая собачка стала уже чем-то вроде знаменитости. Маленькую собаку смешанной породы зовут Бонджук, что переводится как «бусинка». Она ждала хозяина у дверей больницы почти неделю. Ему пришлось проходить лечение от эмболии сосудов головного мозга. Собака приходила каждый день и проявляла большую настойчивость, считает охранник.

ОХРАННИК БОЛЬНИЦЫ: Как вы знаете, у нас здесь посетительница. Каждый день она приходит сюда около 9 утра и ждёт до вечера. Она ждёт, чтобы зайти в здание. Когда дверь открывается, она заглядывает внутрь. Её хозяин — пациент этой больницы.

Вскоре каждый человек в больнице узнал историю собаки. Иногда животное кормили сотрудники больницы. Однако лучшей наградой для верной собаки стал момент, когда её 68-летнего хозяина наконец выписали из больницы.

ХОЗЯИН СОБАКИ: Она очень меня любит, и я всё время по ней скучаю. Иногда я окликал её из окна больницы. Это её мотивировало.

Воссоединение, соответственно, было бурным. Бонджук виляла хвостом, прыгала на инвалидную коляску и позволяла гладить себя. Как считает её хозяин, он просто счастлив. То же самое, безусловно, относится и к собаке.

Дата выхода в эфир 23 января 2021 года.