SZ – Байден пытается придать властям США современный облик, но остаётся олицетворением старых элит

25.01.2021, 6:52, Новости дня

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В первые дни на посту главы Белого дома Джо Байден уже успел подписать два десятка постановлений, меморандумов и указов, «задающих тон» его президентству, пишет Süddeutsche Zeitung. Очевидно, что он пытается придать американским властям «современный облик», но при этом остаётся «олицетворением старых, светлокожих властных элит Вашингтона, состоящих в основном из мужчин», рассказывает немецкое издание.



Reuters

После инаугурации нового президент США Джо Байдена прошло всего несколько дней, и было бы немного несправедливым подводить какие-либо итоги его правления, пишет Süddeutsche Zeitung. Но в первые 60 часов на посту главы государства он уже успел подписать два десятка постановлений, меморандумов и указов, «задающих тон новому президентству» и обозначающих его цели и приоритеты. 78-летний демократ пытается придать американским властям «современный облик», при этом он остаётся «олицетворением старых, светлокожих властных элит Вашингтона, состоящих в основном из мужчин».

В ходе предвыборной гонки Байден обещал, что кабинет министров будет «выглядеть как Америка». Отчасти он сдержал это обещания, хотя всё ещё окружён большим количеством выпускников Лиги Плюща. Стоит признать, что женщин в Белом доме и министерствах сейчас как никогда много. К тому же сенат США утвердил кандидатуру темнокожего Ллойда Остина на пост главы Пентагона. Другие министерства возглавили политики с индейскими и латиноамериканскими корнями.

Вице-президентом страны впервые стала темнокожая женщина Камала Харрис. При этом у неё мать из Индии, а отец — с Ямайки. «Едва ли можно добиться большего разнообразия», признаёт издание. Однако цвет кожи и пол министров ничего не говорят о том, какую политику они будут проводить и каким влиянием в правительстве действительно будут обладать. Поэтому интересно будет пронаблюдать за тем, как будут развиваться отношения между Байденом и Харрис.

Сразу после инаугурации также выяснилось, что Байден готов идти на большие уступки леволиберальному крылу Демократической партии. Его первые указы были направлены на выполнение именно его требований. Речь идёт о возвращении США в Парижское климатическое соглашение, прощении кредитов на образование, а также смягчение миграционной политики. В частности, Байден собирается предоставить миллионами незаконных мигрантов в стране американское гражданство.

Отчасти Байден принимает такие решения из тактических соображений, ведь он политический центрист, объясняет Süddeutsche Zeitung. Левым в Демократической партии никогда не нравилась его кандидатура, и они обещали своим избирателям оказывать давление на нового президента. Своими уступками глава Белого дома хочет снизить остроту этого конфликта, что необходимо, учитывая тот факт, что он не предоставил им ни одного значимого поста в кабинете министров. И всё же Байден не может игнорировать ту политическую реальность, в которой он сейчас находится: за прошедшие годы его партия сильно сместилась влево.