Spiegel – «почувствовать себя жертвой» — современные технологии помогают в борьбе против домашнего насилия

25.01.2021, 6:52, Новости дня

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Во время пандемии коронавируса число случаев домашнего насилия возросло по всему миру, пишет der Spiegel. В некоторых странах реабилитировать преступников помогают цифровые инициативы. В испанских тюрьмах заключённые проходят тренинги в виртуальной реальности — им предлагают поставить себя на место жертвы. В США мужчины, склонные к агрессии, общаются с психологами через Zoom. В ЮАР домашнее насилие пытаются предотвратить с помощью хэштега в социальных сетях.



Reuters

Мужчина выглядит угрожающе: «Ты отвратительно выглядишь. — говорит он. —Посмотри на себя, жирная корова». Он приближается всё ближе и ближе — похоже, он собирается нанести удар. Надевая очки виртуальной реальности, жестокие преступники чувствуют себя жертвой, передаёт der Spiegel.

Испанский тюремный психолог Николас Барнес работает в тюрьме Мас д’Энрик в Таррагоне на северо-востоке Испании с преступниками, отбывающими наказание за избиение своих партнеров. Однажды он наблюдал, как заключенный быстро оторвал от головы гарнитуру виртуальной реальности, потому что пережитое его очень взбудоражило. «Это очень меня смутило, и я разозлился. — заявил другой заключенный. — Я спросил себя: чёрт, я действительно себя так веду?»

Тренинг в виртуальной реальности — одна из немногих инициатив во всём мире, которая применяется среди преступников в целях борьбы с домашним насилием. Большинство программ сосредоточено на жертвах, хотя проекты, связанные с преступниками, являются важным элементом для разрыва цикла насилия.

Хотя многие более традиционные подходы направлены на то, чтобы вывести женщин из жестоких отношений, реальность часто оказывается иной: многие уходят от своих партнеров только спустя годы, а преступники часто возвращаются в свои семьи после тюремного заключения, пишет der Spiegel.

Особенно важны такие инициативы в настоящий момент, поскольку во время пандемии коронавируса случаи домашнего насилия участились. Во многих странах организации по оказанию помощи сообщают об увеличении количества инцидентов. Совместное проживание в замкнутом пространстве и финансовые затруднения усугубляют существующие конфликты, в то же время пострадавшие, находясь в изоляции, едва ли могут избежать жестоких партнеров.

Инициативы из Испании, США и Южной Африки показывают, как различные методы, включая тренинги в виртуальной реальности (VR), а также групповую терапию, могут помочь преступникам изменить свое поведение,

Шесть каталонских тюрем в настоящее время используют программу виртуальной реальности испанского стартапа Virtual Bodyworks из Барселоны. Эмпатия является ключевым фактором при работе с преступниками: многим людям не хватает желания и способности сопереживать другим людям, и они часто неправильно интерпретируют испуганное выражение лица женщин — им кажется, что оно выражает положительные эмоции. Стартап Virtual Bodyworks также занимается исследованием использования виртуальной реальности для профилактики: смена перспективы помогает пользователям лучше распознавать страх на женских лицах.

Во многих штатах США также отсутствуют адекватные программы для мужчин, проявляющих агрессию. В штате Вермонт терапевт Билл Пелц-Уолш и профессор Джон Унгерлейдер, работавшие с преступниками более 25 лет, перевели тренинг в Zoom-формат. Участие в сертифицированной государством 30-недельной программе «Беру на себя ответственность» является добровольным, мужчины должны перечислять 30 долларов за сеанс.

Во время занятий группа из десяти человек просматривает обучающие видео: ролик показывает, как мужчина злится из-за того, что его жена хочет продолжить образование. Затем участники должны посочувствовать женщине, обсудить собственный опыт и разработать альтернативные варианты действий.

Прошедшие курс сообщают о положительных эффектах: «Глубокий вдох помог мне избежать конфликтов, — сообщил мужчина. — Я стал менее вспыльчивым человеком». Другой осознал, что многократно оскорблял свою бывшую жену, и написал письмо с извинениями.

Согласно исследованию, проведенному в Огайо, около половины женщин, пострадавших от преступников, признались, что программа реабилитации сработала.

Как считает издание, в Южной Африке подошли к решению проблемы посредством социальных сетей. Южноафриканцев поощряют рассказывать о домашнем насилии и сообщать о том, что происходит в их районе с помощью хэштега #SpeakOut — своего рода цифровое наблюдение за соседями.

Группы в WhatsApp и Facebook являются наиболее важными платформами для поддержания связи с жителями поселка. Но неравенство в стране даёт о себе знать: не у каждого гражданина есть мобильный телефон с подключением к Интернету или постоянное соединение. Чтобы они не теряли связь, организация предоставляет некоторым кредит на мобильный Интернет или интернет-модем для ноутбука, пишет der Spiegel.