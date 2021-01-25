 

BFM TV – «надень ма-ма-ма-маску» — дуэт Covid Boys напоминает жителям Брюсселя о защитных мерах в период эпидемии

25.01.2021, 6:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Несколько дней назад на улицах Брюсселя появились молодые люди, называющие себя Covid Boys, пишет BFM TV. Два молодых человека, потерявшие работу во время первого карантина, с помощью юмора и скетчей напоминают горожанам о необходимости носить маски, дезинфицируют поверхности и проверяют соблюдение социальной дистанции, передаёт телеканал.

Сейчас без двадцати восемь, и это время для рубрики «Самородок». Встречам Жюльена Мьелькарека.

(Играет песня Boys Boys Boys певицы Сабрины)

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК, директор интернет-редакции BFM TV: Привет всем в эту пятницу. На вас это навевает воспоминания? Но успокойтесь, мы сегодня не в Брюсселе.

ВЕДУЩАЯ В СТУДИИ: Какое это имеет значение?

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Увидите. Ведь я сегодня впервые представлю вам новый дуэт. Вы готовы? Итак, Covid Boys.

ЭДУАРД ДЕ ВОС: Здравствуйте, я Эдуард.

ОСКАР БРИУ: Здравствуйте, я Оскар.

ЭДУАРД ДЕ ВОС: И мы…

ОСКАР БРИУ и ЭДУАРД ДЕ ВОС (хором): Covid Boys!

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Да, это Covid Boys — Оскар и Эдуард, 26 и 27 лет. Они в нашем стиле. Они появились на улицах Брюсселя несколько дней назад. Смотрите, вот они в своих комбинезонах. Они дезинфицируют весь город. У них даже есть собственное изобретение, мне оно очень нравится: перчатки с губкой на тыльной стороне. Это довольно практично: встроенная губка. Они решили в течение дня останавливать прохожих, чтобы напоминать им о защитных мерах. Смотрите сами.

COVID BOYS: Извините за беспокойство. Не забывайте надевать маску так, чтобы она закрывала нос, это обязательно. Большое спасибо. Мы со всем справимся вместе.

ЖЕНЩИНА НА УЛИЦЕ: Да, вы правы, иногда мы забываем.

COVID BOYS: Да, всякое случается.

ЖЕНЩИНА НА УЛИЦЕ: Спасибо, месье.

COVID BOYS: Удачи вам, мы справимся.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Несмотря на видимость, их не снимают скрытой камерой. Вообще-то начало этой истории не такое уж весёлое. Во время первого карантина в марте они потеряли работу. И для них это своего рода искупление вины, поскольку во время первого карантина молодые люди занимались всякой чепухой. Так вот, они решили приносить пользу. По их словам, они хотели сделать что-то, что заставит жителей Брюсселя встрепенуться и встряхнуть их менталитет. Так им пришла идея скетчей на улицах города. Одно из их развлечений (поскольку вы любите песни, и поскольку сегодня пятница), выглядит так.

COVID BOYS (поют): Надень маску, надень маску, надень ма-ма-ма-ма-маску, ма-ма-ма-ма-маску. Остерегайтесь тех, кто верит в теории заговоров!  А если он существует – мы звоним в полицию: Уиу-Уиу! Это справедливость. Это правосудие. Конец. Хорошего вечера!

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: И последняя их выдумка, которая касается социальной дистанции. У нас со вчерашнего вечера или с сегодняшнего утра это два метра, а там — полтора. Итак, полтора метра в Бельгии — это десять вафель или четыре упаковки пива.

Дата выхода в эфир: 22 января 2021 года



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Международные рейсы разрешат еще из трех городов России

30.12 / Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины от COVID

28.07 / В Нижнем Новгороде завели дело на «простившего» попытку изнасилования следователя

22.10 / Макрон попросил Путина о помощи в борьбе с терроризмом

19.09 / В РФ прошли мероприятия акции «Экодежурный по стране»

14.08 / Рошаль заявил о готовности сделать прививку от COVID-19

29.10 / Верховная Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год 5 ноября – нардеп Железняк

28.09 / Россиянам предсказали аномальную погоду в октябре

26.06 / СК обвинил Турцию в препятствии расследованию гибели детей на отдыхе

11.08 / Звезда «Зачарованных» заметила новый симптом коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска