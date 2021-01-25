Синоптики рассказали о погоде в столице

25.01.2021, 6:30, Новости дня

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Облачная погода, небольшие осадки и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в столице составит от плюс одного до плюс трех градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до нуля градусов, передает ТАСС.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс четырех градусов, однако в ночь на вторник она может опуститься до двух градусов мороза.