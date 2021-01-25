 

Синоптики рассказали о погоде в столице

25.01.2021, 6:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Облачная погода, небольшие осадки и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в столице составит от плюс одного до плюс трех градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до нуля градусов, передает ТАСС.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс четырех градусов, однако в ночь на вторник она может опуститься до двух градусов мороза.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Смерч разрушил пляж в Сочи

06.07 / Ливни в Японии унесли жизни десятков людей

02.08 / Обращения Лукашенко к народу и парламенту состоится 4 августа

13.07 / Десятки университетов поддержали требование отменить указ Трампа об иностранных студентах

02.07 / Политика: Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

17.01 / Американское генконсульство в Екатеринбурге заявило о продолжении работы

24.09 / Власти Подмосковья отреагировали на появление самой маленькой квартиры в России

12.08 / Азербайджан и Венесуэла поздравили Россию с регистрацией вакцины от COVID-19

28.07 / Россиянам разъяснили порядок въезда в Турцию, Британию и Танзанию

08.08 / На теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки обнаружили травмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска