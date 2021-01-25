Власти США оказались не в курсе количества доз вакцины от коронавируса в стране

25.01.2021, 6:30, Новости дня

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Власти США не имеют информации о том, сколько доз вакцины от нового коронавируса готовы к применению в стране, сообщила врач-инфекционист Рошель Валенски, возглавившая при администрации президента США Джо Байдена федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Валенски сообщила в эфире телеканала Fox News, что одной из главных проблем является то, что она не может сказать, каким количеством доз вакцины располагают США, передает ТАСС.

Так она ответила на вопрос ведущего о том, какие проблемы новое американское руководство унаследовало от администрации экс-президента Дональда Трампа.

«Если я не могу сказать этого вам, то я не могу сказать этого губернаторам, а они не могут довести это до представителей сферы здравоохранения на местах», – продолжила глава CDC.

По ее словам, из-за этого власти лишаются возможности прогнозировать, сколько центров вакцинации им предстоит открыть, какое число специалистов задействовать и сколько пациентов пригласить на прием.

Валенски также отметила, что на данный момент американские власти испытывают нехватку вакцин, однако ситуация, по ее оценкам, должна измениться в лучшую сторону к концу марта.

Ранее руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн обвинил администрацию Трампа в отсутствии плана распределения вакцин от COVID.

До этого президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме, назвал распределение вакцин в США при прошлой администрации «удручающе провальным».

Между тем в США разрешили смешивать разные вакцины от COVID.