 

Япония захотела разместить своих морских пехотинцев на Окинаве

25.01.2021, 6:30, Новости дня
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Вашингтон и Токио в 2015 году достигли секретной договоренности, по которой амфибийные подразделения Сил самообороны Японии могут быть размещены на базе морской пехоты США Кэмп-Шваб на острове Окинава, сообщают СМИ.

Соглашение якобы было достигнуто без ведома штатских сотрудников минобороны Японии, что нарушает действующие в стране принципы гражданского контроля, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

В итоге план развертывания так и не был претворен в жизнь, однако руководство Сил самообороны Японии от него не отказалось. Обе стороны по-прежнему считают, что Кэмп-Шваб стала бы идеальным местом для размещения японского амфибийного подразделения, созданного по образцу морской пехоты США.

Отмечается, что это позволило бы чаще проводить совместные учения и тренировки по десантированию.

Для Японии размещение таких сил на Окинаве также имеет стратегическое значение с учетом территориального спора с Китаем вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

Напомним, мобильные амфибийные силы были образованы в Японии в апреле 2018 года. В данный момент два полка, которые дислоцированы в Нагасаки на юго-западе страны, включают в себя около 1,3 тыс. бойцов.

Главной их задачей должна стать оборона, а также возврат отдаленных японских островов между Кюсю и Тайванем в случае их захвата возможным противником.

Планируется, что в течение ближайших лет подразделение будет расширено почти до 2 тыс. человек, также в его распоряжение поступят 17 конвертопланов MV-22 Osprey и более 50 машин-амфибий.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с кем готовится воевать Япония.



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