Как Россия и Запад пытаются ослабить друг друга

25.01.2021, 6:10, Разное

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Автор: Редакция LSM.lv (Rus.lsm.lv)

Foto: Kim Kyung-Hoon, REUTERS

И Россия, и страны Запада проигрывают от обоюдных попыток ослабить друг друга. Это соревнование закончится только тогда, когда одна из сторон почувствует, что терпит поражение, полагает молдавский политический аналитик.

Для Джо Байдена вопрос о том, как взаимодействовать с Россией станет одним из определяющих аспектов его внешней политики. Большая часть дебатов по поводу отношений с Россией в Европе и США в последнее десятилетие была сосредоточена на том, следует ли «перезагружать» отношения с Москвой, отмечает Нику Попеску — директор программы Wider Europe («Расширенная Европа») Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations, ECFR), бывший министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Эксперт ECFR напоминает основные вехи выстраивания отношений РФ и стран Запада в последнее десятилетие: «перезагрузка» Обамы-Клинтон в 2009 году; инициатива РФ и ЕС «Партнерство для модернизации»; Мезебергская инициатива под руководством Германии в начале 2010-х годов; предложение ЕС о «выборочном сотрудничестве» с Россией в 2016 году; усилия Франции в 2019 году по вовлечению РФ в диалог после саммита в Брегансоне.

«Создается иллюзия политического маятника, колеблющегося между фазами сотрудничества и дипломатической враждебности. Но есть и более глубинная тенденция, которая набирает силу: и Россия, и Запад проводят политику “взаимного ослабления”. Эта тенденция, вероятно, будет доминировать во время президентского срока Байдена и в течение следующего десятилетия», — прогнозирует Попеску в комментарии, опубликованном на портале ECFR.

Как РФ ослабляет Запад

На протяжении большей части 2000-х годов РФ видела свое возрождение через призму ожидаемого роста цен на энергоносители, экономического роста и модернизации, а также создания могущественных в мировом масштабе государственных компаний, продающих стратегические ресурсы и оказывающих этим политическое влияние. Но в 2010-х произошли значительные сдвиги в стратегии. Надежды на экономическую модернизацию развеялись. По мере того, как экономика становилась все менее эффективной, путь к могуществу через экономический рост для РФ исчез,

пишет аналитик.

В результате Москва все больше предпочитает более короткий (хоть это и спорно) путь к возрождению мощи, основанный не столько на саморазвитии, сколько на ослаблении своих геополитических соперников.

Попеску перечисляет методы, с помощью которых может реализоваться стратегия ослабления: укрепление связей с видными политиками, поддержка и финансирование крайне левых или правых политических партий; дезинформация и пропаганда в Интернете, иногда в пользу определенных политических сил, а иногда просто для поддержания политического хаоса.

Все это дополняется политикой «отщипывания» от Запада союзников и друзей, в том числе внутри НАТО и ЕC. РФ давно дипломатически и экономически «обхаживает» Турцию и Венгрию, обе страны — члены НАТО. Москва также стремится при любой возможности ослабить позиции Запада: в стране-кандидате ЕС Сербии (в октябре 2020 года было объявлено об открытии представительства Минобороны РФ при Минобороны Сербии), в Центральноафриканской Республике (Россия направляет туда военных специалистов, главный советник по безопасности президента страны — россиянин), а также в Ливии, Сирии, странах Персидского залива, Египте, Израиле и многих других государствах. С точки зрения Москвы такая политика была достаточно успешной. Но ее большой недостаток в том, что эти действия не смогли предотвратить похожие ответные действия Запада.

Как Запад ослабляет Россию

«На протяжении большей части 1990-х и 2000-х годов ЕС и США ни в коей мере не стремились ослабить Россию. Европейские и американские интересы, безусловно, заключались в том, чтобы эта страна была не такой сильной, как СССР, но все же сильнее, чем в [ранние] 1990-е годы.

Западу совсем не хотелось, чтобы огромное государство-банкрот с ядерным оружием угрожало нарушить геополитический баланс.

В 2010 году, после войны в Грузии, ЕС и РФ даже начали “партнерство для модернизации”, цель которого явно заключалась в экономическом и политическом усилении России, а не в ее ослаблении. Разумеется, военное вторжение на Украину и аннексия Крыма в 2014 году положили этому конец. США и ЕС ввели санкции против РФ и пытались добиться дипломатической изоляции этой страны», — пишет Попеску.

По мнению аналитика, для ЕС первоначальной целью санкций было не столько ослабить Россию, сколько побудить Кремль прекратить дестабилизировать Украину. Поскольку РФ продолжала свою тактику дестабилизации, продолжались и санкции.

Постепенно и отчасти непреднамеренно, санкции превратились в инструмент ослабления России.

В условиях санкций у России, безусловно, меньше шансов модернизировать свою экономику — и меньше и средств для инвестирования в вооруженные силы или в своих союзников.

«У РФ нет недостатка в деньгах, но враждебная среда, которую она создала вокруг себя, вынуждает ее накапливать значительные резервы на “черный день”, наступления которого она ожидает. Ситуация, безусловно, ограничивает геополитические возможности России, и Кремль становится все более скупым, когда дело доходит до финансовой поддержки своих союзников», — замечает политический эксперт ECFR.

Политика «самоослабления»

Поскольку и Россия, и Запад использовали стратегии взаимного ослабления, обе стороны ослабили и самих себя. Рост популизма в США, Великобритании и во всем ЕС нанес огромный ущерб авторитету, сплоченности и внешнеполитическому потенциалу Запада.

Эта тенденция к саморазрушению в западной политике сопоставима с такой же тенденцией в России, руководство которой подчинило ресурсы страны и ее экономическое будущее задачам внешней политики и достижению военных целей в разных регионах мира. На данный момент РФ лучше, чем СССР, сдерживает свои чрезмерные внешнеполитические порывы, но, тем не менее, все чаще подставляет себя под удар.

Кремль был одержим решением внешнеполитических задач в ущерб неотложным внутренним вопросам и исчерпал досуха политическую и экономическую системы РФ в этом процессе. У РФ достаточно ресурсов, чтобы оставаться на плаву в течение нескольких десятилетий, но чем дольше будет продолжаться такая политика, тем тяжелее будет похмелье от подобного внешнеполитического авантюризма, предупреждает автор.

Когда будет следующее сближение с Россией

Взаимное ослабление РФ и стран Запада, вероятно, продолжится. Ни та, ни другая сторона, похоже, не собираются пересматривать свои подходы к взаимоотношениям.

Возможности для возобновления взаимодействия появятся, но для этого одна из сторон должна почувствовать, что проигрывает эту гонку.

Возможна альтернатива: обе стороны одновременно должны решить, что нынешняя политика терпит неудачу, и необходимо изменить курс. По мнению Попеску, пока что это маловероятно.

РФ считает, что дела во внешней политике у нее идут неплохо. С западной точки зрения, несколько попыток заигрывания с Россией за последние 10 лет не принесли результатов. Неоднократные предложения перезагрузки, замораживание расширения НАТО на Украину и Грузию, десятилетний отказ от «гуманитарных интервенций» и смягчение политики по продвижению защиты прав человека во время президентства и Обамы, и Трампа не улучшили отношения с Россией.

Таким образом, при администрации Байдена и даже дольше стремление к взаимному ослаблению, вероятно, будет доминировать в политике и России, и Запада, уверен политолог.

В середине 2020 года Госдепартамент США (.pdf) заявил, что, выстраивая отношения с Россией (и Китаем), необходимо помочь Америке и ее союзникам «бежать быстрее» в этом соревновании, а также поспособствовать тому, чтобы конкуренты «бежали медленнее». Автор комментария полагае: чтобы альянс «бежал быстрее», существует множество возможностей трансатлантического сотрудничества.

«Путь к этому, конечно же, лежит через внутриполитические и экономические преобразования. Но если говорить о внешней политике, единственный способ победить ваших противников — это не просто возродить сам трансатлантический альянс. Потребуется вложение гораздо большего объема ресурсов в новые партнерские отношения в области безопасности с отдельными государствами постсоветского пространства или Ближнего Востока, а также принятие мер по ограничению способности РФ переманивать на свою сторону союзников и партнеров Запада», — резюмирует Нику Попеску.