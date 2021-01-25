 

Серия лавин сошла после обвала кромки кратера на извергающемся Ключевском вулкане

25.01.2021, 5:42, Новости дня
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Сход лавин из-за обвала кромки кратера зафиксирован на извергающемся с сентября Ключевском вулкане на Камчатке, информации о пострадавших пока нет, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

В институте сообщили, что «произошел обвал кромки кратера и по Апахончискому желобу сошло несколько лавин», в результате «за 10-15 минут фронт лавин сходил до высоты около 3 тыс. метров над уровнем моря», передает ТАСС.

В краевом управлении МЧС нет информации о погибших или пострадавших в результате схода лавин.

По данным Института вулканологии и сейсмологии, активная фаза извержения вулкана продолжается почти пять месяцев. До этого он проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.

Высота Ключевского составляет 4,8 тыс. метров – это самый высокий действующий вулкан в Евразии. Расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана – 7 тыс. лет.

Ранее лавина сошла в Карачаево-Черкесии в районе Домбая, причиной могли стать обильные снегопады. Из-под завалов живыми извлекли шестерых пострадавших. Погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. 

До этого под Норильском снежная лавина накрыла пять домов в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная». Из-под завалов спасли подростка с тяжелыми травмами. Также после схода лавины были обнаружены тела женщины, полуторагодовалого ребенка и мужчины.



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