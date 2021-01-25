Якутский фильм «Пугало» получил премию на фестивале в Норвегии

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25.01.2021, 5:42, Новости дня
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Фильм «Пугало» якутского режиссера Дмитрия Давыдова получил премию «Вера в кино» на кинофестивале Tromso Internasjonale Filmfestival в Норвегии.

Давыдов отметил, обращаясь к организаторам, что все три его фильма были показаны на этом фестивале, передает ЯСИА.

«Благодарю вас за приз «Вера в кино». Думаю, что такая поддержка с вашей стороны нас вдохновляет, и прекрасно, что вы поддерживаете кино, которое снимается на Крайнем Севере», – добавил он.

«Пугало» – это мистическая драма о якутской колдунье. Лента Давыдова рассказывает о деревенской юродивой, которая исцеляет людей ценой своей жизненной энергии.

Фильм стал триумфатором 31-го «Кинотавра», который проходил с 11 по 18 сентября 2020 года. «Пугало» также наградили за лучшую женскую роль – ее исполнила Валентина Романова-Чыскыырай.

Фестиваль в Тромсе – один из крупнейших в Северной Европе. Он ежегодно привлекает внимание более 60 тыс. зрителей со всего мира. Премия присуждается в случае, если фильм побуждает к размышлениям о месте религии в жизни людей. Победитель получает расписанную вручную икону, созданную в монастыре кармелитов в Тромсе.

Ранее Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса признала ленту «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова лучшим иностранным фильмом.



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