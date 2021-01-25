В Сербии обнаружен первый случай «британского» штамма коронавируса

25.01.2021, 4:52, Новости дня

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Женщина, у которой был обнаружен «британский» штамм коронавируса, прибыла из Великобритании, сообщил президент страны Александар Вучич.

Первоначальный результат ее ПЦР-теста был отрицательным, однако повторный анализ показал, что женщина является носителем «британского» штамма коронавируса, сообщил Вучич в эфире телеканала Prva, информирует ТАСС.

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение с правительством Сербии о поставке в страну 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек.

Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии 5 января.

В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.