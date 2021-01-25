Президент Мексики заболел коронавирусом

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25.01.2021, 4:52, Новости дня
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом.

Обрадор написал в Twitter, что он заразился COVID-19, симптомы легкие, он уже получает лечение, передает ТАСС.

Президент добавил, что в этой ситуации он, как и всегда, старается оставаться оптимистом.

Отмечается, что на утренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.

При этом Обрадор намерен провести в понедельник переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, «потому что (…) существует возможность того, что они (российская сторона) отправят нам вакцину «Спутник V».

Напомним, в Кремле подтвердили планирующийся на 25 января телефонный разговор Владимира Путина с президентом Мексики.



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