Президент Мексики заболел коронавирусом
25.01.2021, 4:52,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом.
Обрадор написал в Twitter, что он заразился COVID-19, симптомы легкие, он уже получает лечение, передает ТАСС.
Президент добавил, что в этой ситуации он, как и всегда, старается оставаться оптимистом.
Отмечается, что на утренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.
При этом Обрадор намерен провести в понедельник переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, «потому что (…) существует возможность того, что они (российская сторона) отправят нам вакцину «Спутник V».
Напомним, в Кремле подтвердили планирующийся на 25 января телефонный разговор Владимира Путина с президентом Мексики.
Смотреть комментарии → Комментариев нет