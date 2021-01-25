 

В результате стрельбы в американском Индианаполисе погибли пять человек

25.01.2021, 4:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в американском городе Индианаполис (штат Индиана), власти считают инцидент массовым убийством, сообщили в местном полицейском отделении.

Информация о стрельбе поступила дежурному полицейского управления рано утром в воскресенье, прибывшие на место правоохранители обнаружили раненого подростка, передает ТАСС со ссылкой на агентство The Associated Press.

Позднее правоохранители получили сведения о том, что стрельба велась также в соседнем доме, где были обнаружены тела пяти погибших.

По предварительным данным, речь идет о предумышленном убийстве.

В расследовании инцидента задействована полиция, а также Федеральное бюро расследований США. Пока не удалось задержать подозреваемого, в полиции также не готовы с уверенностью говорить о том, что преступник действовал в одиночку.

Мэр города Джо Хогсетт назвал инцидент массовым убийством.

Отметим, что случаи стрельбы в США – не редкость. Так, в январе сотрудник полиции погиб в результате перестрелки с подозреваемым в поджоге церкви в американском городе Толидо (штат Огайо), до этого в том же месяце пять человек погибли и двое были ранены в результате стрельбы в Эванстоне (штат Иллинойс).

В конце ноября результате стрельбы, которая произошла в торговом центре в Калифорнии, погиб один человек, еще один был госпитализирован. 14 декабря сообщалось, что стрельба произошла около церкви в Нью-Йорке. 27 декабря, в американском городе Линн (штат Массачусетс) во время съемок музыкального видеоклипа застрелили человека, еще пять были ранены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Британцев призвали отмечать Новый год дома

08.09 / Эксперт: Участие в тюремном кружке самодеятельности поможет Ефремову выйти по УДО

23.11 / Россия сократила квоту на найм иностранных пилотов

20.01 / Представитель ВОЗ заявила о намерении привиться от коронавируса в России

14.11 / Амаяк Акопян назвал размер своей пенсии

22.08 / Глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом

04.10 / Норвегии удалось договориться с Великобританией о рыбной ловле, но Европе придётся сложнее

18.07 / VOAэкспресс 17 июля 2020

10.01 / В компании Samsung представили ТВ-пульт с солнечной батареей

28.06 / Папа римский призвал молиться за пострадавших во время наводнений в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска