МВД завело уголовное дело из-за перекрытия участниками митинга улиц в центре Москвы

25.01.2021, 4:23, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Московская полиция завела уголовное дело из-за перекрытия дорог и тротуаров во время акции протеста 23 января. Об этом сообщается на сайте МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 267 УК «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Фигурантам дела грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, штраф в размере заработной платы за период до двух лет, до 240 часов обязательных работ или лишение свободы сроком до года.

В ведомстве заявили, что «ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения» организовали перекрытие дорог и тротуаров. Из-за этого, отметили в МВД, было остановлено дорожное движение.

За час до начала акции проезжую часть Тверской улицы перекрывали автобусами Мосгортранса, а во время митинга, как сообщали СМИ, силовики перекрывали несколько улиц в центре Москвы. Кроме того, когда участники акции пошли в сторону СИЗО «Московская тишина», где находится Навальный, подъезды к изолятору также перекрыли.

Ранее Следственный комитет по Москве рассказал о четырех уголовных делах по статье о нападении на силовиков (ст. 318 УК), возбужденных после субботней акции протеста. В ведомстве уточнили, что протестующие нанесли двум сотрудникам Росгвардии и одному полицейскому «различные телесные повреждения», одному из них распылили в лицо газовый баллончик.

Еще одно дело завели на мужчину, совершившего наезд на полицейского в ответ на требование остановить автомобиль. Участницу Pussy Riot Марию Алехину допросили как свидетеля по делу о наезде на полицейского, который произошел во время задержания активистки и муниципального депутата Люси Штейн.

—