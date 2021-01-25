 

МВД завело уголовное дело из-за перекрытия участниками митинга улиц в центре Москвы

25.01.2021, 4:23, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Московская полиция завела уголовное дело из-за перекрытия дорог и тротуаров во время акции протеста 23 января. Об этом сообщается на сайте МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 267 УК «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Фигурантам дела грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, штраф в размере заработной платы за период до двух лет, до 240 часов обязательных работ или лишение свободы сроком до года.

В ведомстве заявили, что «ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения» организовали перекрытие дорог и тротуаров. Из-за этого, отметили в МВД, было остановлено дорожное движение.

За час до начала акции проезжую часть Тверской улицы перекрывали автобусами Мосгортранса, а во время митинга, как сообщали СМИ, силовики перекрывали несколько улиц в центре Москвы. Кроме того, когда участники акции пошли в сторону СИЗО «Московская тишина», где находится Навальный, подъезды к изолятору также перекрыли.

Ранее Следственный комитет по Москве рассказал о четырех уголовных делах по статье о нападении на силовиков (ст. 318 УК), возбужденных после субботней акции протеста. В ведомстве уточнили, что протестующие нанесли двум сотрудникам Росгвардии и одному полицейскому «различные телесные повреждения», одному из них распылили в лицо газовый баллончик.

Еще одно дело завели на мужчину, совершившего наезд на полицейского в ответ на требование остановить автомобиль. Участницу Pussy Riot Марию Алехину допросили как свидетеля по делу о наезде на полицейского, который произошел во время задержания активистки и муниципального депутата Люси Штейн.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Анастасия Решетова прокомментировала личность своего тайного поклонника

10.09 / Призрак покойного мужа пришел проведать больную жену и попал на видео

30.11 / Суд в США отказался дать российским неграм права афроамериканцев

26.12 / Ученые смогли частично омолодить стволовые клетки в костном мозге мышей

17.09 / «Хабад» бесплатно проведёт утренники в российских детских садах

08.12 / Число заразившихся COVID-19 россиян за сутки выросло на 26 тысяч

27.09 / Новая война под боком России: что нужно знать о Карабахском конфликте

17.08 / Мнение: МарьИванна в маске

08.10 / ФБК обратился в ФСБ с требованием возбудить дело о разработке химоружия

15.12 / Горные лыжи, воздушные шары и другое Золотое кольцо: зачем ехать в Турцию зимой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска