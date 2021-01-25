Мнение: “Тарифный майдан” против Зеленского

25.01.2021, 4:22, Разное

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"Тарифный майдан" против Зеленского

В Киеве вовсю идет подготовка «тарифного майдана», который будет базироваться на очевидных предпосылках экономического характера. Старт очередного майдана намечен на 25 января на 13 часов. Майданить собираются прямо под офисом Зеленского. Среди организаторов – различные нацисты и секта свидетелей «святого майдана», которая уже традиционно вещает о том, что «новая влада зрадила идеалы майдана». И вот так уже 7 лет.

Формальные причины протестов связаны с очередным повышением тарифов на коммунальные услуги, которые растут под давлением МВФ, который шантажирует Украину приостановкой выделения очередных кредитных траншей, если Киев не будет выполнять условия МВФ по накручиванию тарифов «до европейского уровня». Отказаться выполнять эти условия Зеленский не может, так как кредиты от МВФ идут на выплаты процентов по уже имеющимся долгам. По сути, это бесконечный цикл перекредитования, где Украина, помимо процентов, расплачивается ликвидацией социальной сферы. Так как происходящее плохо соотносится с «идеалами майдана», который обещал «покращення життя», то эта ситуация регулярно используется для различных протестов в Киеве еще со времен Порошенко, где обдираемых государством граждан используют различные проходимцы для своей политической капитализации. В данном случае навал на Зеленского идет с подачи Порошенко, которому после прихода к власти в США Байдена срок в тюрьме уже не светит, а вот политические перспективы при дальнейшем ослаблении Зеленского вполне себе растут.

Поэтому представители основного электората Порошенко и выступают в роли организаторов «тарифного майдана». Иронично, но против Порошенко также организовывали тарифные майданы, например, та же Тимошенко. Но из Вашингтона ей быстро объяснили, что майданы без дозволения белого господина местным туземцам проводить запрещено, после чего ТигрЮля быстро сдулась. Разумеется, нет никакой рефлексии на счет того, что текущая система полной зависимости от МВФ сформирована не Зеленским, а Порошенко, Яценюком и прочими «героями майдана», от которых она и досталась по наследству Зеленскому. Зеленский не создал ее, но укрепил и институциализировал, не постеснявшись даже откровенной узурпации власти в случае с попытками разогнать неугодный состав Конституционного суда, который осмелился обсуждать вопрос закона о продаже земли, который был принят под давлением МВФ. Теперь вот главу Конституционного суда не пускают на работу.

Повлияют ли «тарифные майданы» на ситуацию с тарифами? Конечно же, нет. Вопрос роста тарифов напрямую увязан с зависимостью Украины от МВФ, и никто Украине слезть с этого крючка не даст. А кто будет пытаться даже говорить об этом, тех объявят агентами Кремля и наложат на них санкции. Любой, кто выступает против зависимости Украины от США и МВФ – агент Кремля. Соответственно, в реалиях украинского марионеточного государства разрыв этих отношений на текущем этапе невозможен – и организаторы «тарифного майдана» это конечно прекрасно понимают. «Тарифный майдан» – он не про отмену тарифов, он про дальнейшее ослабление Зеленского и укрепление позиций Порошенко.

Стоит отметить еще один забавный факт. Когда во время Порошенко против него проводили те или иные майданы (которые не одобрялись Госдепом США), их участников и организаторов регулярно обвиняли в работе на ФСБ и Кремль. Смешно, но организаторов нового «тарифного майдана» также успели обвинить в работе на Россию, мол, «шатают здание молодой украинской демократии». Получается причудливая схема – Порошенко, который вел бизнес в России, натравливает людей, которых обвиняют в работе на Россию, на Зеленского, которого обвиняют в слабости перед Россией. Как говорится: «Нет времени объяснять – российская угроза».

Серьезная опасность для Зеленского может таиться в подобных акциях лишь в случае того, если новые власти США решат, что Зеленский в качестве главы марионеточной администрации Украины их не устраивает и надо провести коррекцию, в том числе используя уличное давление, где и может пригодиться «тарифный майдан». Нынешние заискивание Зеленского перед Вашингтоном отражают понимание Зеленским и его окружением их неустойчивой позиции в глазах вашингтонского начальства. Отсюда и приглашения Байдену приехать на «хорошо знакомую ему Украину», и славословия «американской демократии», и подгавкивания в адрес России. Зеленскому важно показать, что он ничем не хуже Порошенко, чтобы один из марионеточных майданов у него под окном внезапно не превратился в очередную «революцию гидности», что, с учетом продолжающегося падения рейтингов Зеленского и «Слуг народа», создает предпосылки не только для реванша Порошенко, но и для укрепления позиций бывших «регионалов» из ОПЗЖ (можно заметить, что активнее прочих тему «тарифного майдана» поддерживают СМИ Порошенко и ОПЗЖ), что для США совсем неприемлемо.

И если Зеленский с этим справляться не будет, то даже демонстрация «беспощадности к врагам Рейха» его не спасет. Порошенко и Ко это понимают, поэтому Зеленскому будут ставить подобные проблемы, используя как объективное недовольство, так и нацистский актив, необходимый для различных агрессивных акций. После «тарифного майдана» можно снова запустить «налоговый». Или «земельный». Названия тут опциональны, главное – политическое давление, которое будет загонять Зеленского в узкие рамки. И, разумеется, о выполнении каких-либо предвыборных обещаний Зеленского тут речи уже давно не идет. В более же узких рамках «Тарифный майдан» может привести к давно ожидаемой отставке правительства Шмыгаля, сбросив которое, Зеленский купит себе еще немного времени, хотя принципиально это не решит ни проблему тарифов, ни проблему зависимости от МВФ, ни проблему роста социально-экономического недовольства. Поезд Зеленского так или иначе едет в тупик.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/tarifnyy-maydan-protiv-zelenskogo/ – цинк

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