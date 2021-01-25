В Госдуме решили подсчитать «пострадавших» на несанкционированных акциях

25.01.2021, 4:03, Новости дня

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Комитет Госдумы по информполитике решил проанализировать фейковые данные о пострадавших на несогласованных акциях в России, сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

«В «ТикТоке» активно качаются фейки о сакральных жертвах, забитых на митингах. Вообще, число фейков при подготовке и проведении акций – просто запредельно. Комитет намерен детально проанализировать все эти фейки, подтасовки и провокации, итоговый отчет сделаем открытым», – написал Хинштейн в Twitter.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с мигалкой, стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.