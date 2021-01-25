Байден решил запретить въезд в США для побывавших в ЮАР иностранцев

25.01.2021, 4:03, Новости дня

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Президент США Джо Байден с 30 января намерен ввести ограничение на въезд в страну для большинства иностранцев, побывавших недавно в ЮАР, в целях сдерживания коронавируса, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

Также Байден с 25 января отменит разрешение экс-президента Дональда Трампа на въезд для граждан Бразилии, Великобритании, Ирландии и стран Шенгенского соглашения. По данным агентства, некоторые эксперты опасаются, что существующие вакцины могут быть неэффективны для борьбы с южноафриканским штаммом, передает ТАСС.

21 января Байден ввел карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом.

В ЮАР ранее рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев сообщил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».