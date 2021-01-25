В Севастополе арестовали участников первого в истории региона митинга в поддержку Навального

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25.01.2021, 3:34, Разное
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В Севастополе двум из восьми задержанных на митинге в поддержку Алексея Навального дали по 3 и 5 суток ареста. Об этом сообщает телеграм-канал «Как там Крым». 

«Двух девушек осудили по статье 20.2 ч.2 КоАП за организацию несогласованной акции, хотя они сами утверждают, что не организовали акцию, а участвовали в ней, да и все находящиеся на площади видели, что полицейские задерживали сначала ребят с плакатами, а потом, видимо, тех, кто наиболее ярко выглядел (у одной из девушек разноцветные волосы, у другого парня – дреды)», – сообщается в паблике.

В Севастополе впервые с момента присоединения к РФ поддержали акцию Алексея Навального.  До этого только однажды в 2018 году прошел одиночный пикет в поддержку оппозиционного политика.

В преддверии акции 23 января в Севастополе появился телеграм-канал и чат, в котором люди обсуждали возможность выйти на акцию в 14 часов и пройтись от площади Ушакова до площади Нахимова.

Однако утром в день акции и канал, и чат удалили, а в местных провластных телеграм-каналах появилась информация о задержании его владельца. До настоящего момента его имя и дальнейшая судьба неизвестны.

Надежда Исаева
Специально для «Новой»

Источник: Новая газета



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