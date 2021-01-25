 

Мнение: О внешних силах в «навальных» протестах

25.01.2021, 3:24, Разное
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В тяжёлую годину, когда Запад ополчился на Россию за непропорциональное насилие на субботних митингах и готовит новые #санкции, рука дружбы протянулась с Востока. Китайский товарищ, Ху Сидзин, главный редактор газеты Global Times, неформального «рупора» позиции китайской компартии по внешнеполитическим вопросам, заявил, что протесты охватившие 112 городов и ставшие крупнейшими с 2013 года, являются «лишь небольшим возмущением». А Западу «не следует слишком сильно радоваться».

В общем, друг познаётся в беде. «Россияне очень разочарованы в США и Западе. Они видят Путина в качестве героя, который защищает их интересы», – подчеркнул товарищ Ху. И, видимо, его устами говорил товарищ Си, который, согласно китайской политической традиции, не может говорить некоторые вещи открыто.

Что интересно, похожие тезисы озвучивал и кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мол, митинги выгодны тем, кто «хочет дальше качать ситуацию», – заявил он интервью для передачи «Москва. #Кремль. Путин». И вообще, «на незаконные акции вышло… мало людей, а много людей голосуют за Путина». И #Китай с этим полностью солидарен.

Подход китайских товарищей к подавлению протестов хорошо известен. Площадь Тяньаньмэнь и «революция зонтиков» в Гонконге – понятные всем его маркеры. По сути, Пекин сейчас в отношении Москвы занял ту же позицию, что и Кремль в отношении украинского президента Виктора Януковича в начале 2014 года. Ему тогда тоже советовали жёстче разгонять протесты…

С одной стороны, действительно скажи мне, кто твой друг

А с другой – не созрел ли уже и Пекин до того, чтобы сыграть в свою игру в российской внутренней политике в противовес Западу? Тем более, что каждый новый виток конфликта между Россией и западными странами всё плотнее втягивает Кремль в орбиту китайского влияния. Из которой уже не выбраться.

Не слишком ли дорого обойдётся в конечном счёте России сегодняшняя поддержка Китая?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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