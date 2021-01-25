 

Мнение: Как негодяя в погонах от тюрьмы спасают…

25.01.2021, 3:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Росгвардия начала служебную проверку в отношении сотрудника, посмеявшегося над женщиной, которая была госпитализирована после удара ногой негодяем в погонах…

Уголовного дела в отношении самого силовика-негодяя, совершившего преступление, пнув  женщину, до сих пор нет. Хотя он и сам уже понял, что совершил преступление. Пришел в палату к жертве  просить прощения.

Женщина  простила негодяя.

Но  прощение не отменяет само событие преступления, за которую частью 3 ст. 286 УК РФ предусмотрено наказание от 3 до 10 лет колонии. Преступник разве что заслужил снисхождения и должен получить если и не 10 лет колонии, то хотя бы 3-4.

В видеозаписи визита негодяя в палату к жертве очень увдивила реплика женщины из «группы сопорвождения», которая говорит «он парень хороший у нас». Если «хороший парень» способен бить ногой женщину, на что же способный парни, что похуже?

К слову, на счет запотевшего забрала негодяй, явно, врет.  На видеозаписи забрало у негодяя приподнято и он прекрасно все видел…

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Китай подготовил конкурента российской вакцины от COVID-19

02.09 / Мнение: Следы инопланетной цивилизации

11.11 / Скандалы: Monarch в долгах

02.08 / «Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда»

27.08 / Обновленный Lexus RX войдет в состав линейки Black Line

03.08 / Украинскую модель избили в Турции (фото)

10.09 / Мнение: Как Богдан привёл к власти дилетантов

06.10 / Путин: Угроза коронавируса для России еще не отступила

27.11 / “Стимулирует важную функцию”: Ученые рассказали о полезных свойствах боярышника против гипертонии

23.01 / Ланцелоты с пластмассовой улыбкой и сердцем Гудвина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска