Мнение: Как негодяя в погонах от тюрьмы спасают…

25.01.2021, 3:22, Разное

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Росгвардия начала служебную проверку в отношении сотрудника, посмеявшегося над женщиной, которая была госпитализирована после удара ногой негодяем в погонах…

Уголовного дела в отношении самого силовика-негодяя, совершившего преступление, пнув женщину, до сих пор нет. Хотя он и сам уже понял, что совершил преступление. Пришел в палату к жертве просить прощения.

Женщина простила негодяя.

Но прощение не отменяет само событие преступления, за которую частью 3 ст. 286 УК РФ предусмотрено наказание от 3 до 10 лет колонии. Преступник разве что заслужил снисхождения и должен получить если и не 10 лет колонии, то хотя бы 3-4.

В видеозаписи визита негодяя в палату к жертве очень увдивила реплика женщины из «группы сопорвождения», которая говорит «он парень хороший у нас». Если «хороший парень» способен бить ногой женщину, на что же способный парни, что похуже?

К слову, на счет запотевшего забрала негодяй, явно, врет. На видеозаписи забрало у негодяя приподнято и он прекрасно все видел…