ПутинЛучшийПрезидент – Личное мнение

25.01.2021, 3:18, Разное

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Филипп Киркоров присягнул в верности верховному главнокомандующему России Владимиру Владимировичу Путину. Да так истово присягнул, что я сначала подумала: фейк. Ну, не может же быть!



Фото: Моё

Проверила: оказывается, правда.

Филя действительно очень глубоко засунул язык, сами понимаете, куда. Достиг им, так сказать, самого дна.

Это — одна сторона медали.

Другая выглядит так:

https://t.me/lenamiro/8030

Простой мужик — какой-то айтишник — арестован за нападение на сотрудника ДПС, и теперь ему светит 5 лет тюрьмы.

Дурак? Да. Жалко ли мне дурака? Да, жалко.

Кто виноват в том, что он вышел на митинг и сломал себе жизнь? Кто несёт за это прямую ответственность?

Понятно, что он сам, но это, простите, красивая иллюзия того, каким должен быть человек — сознательным гражданином, отвечающим за свои действия и понимающим их последствия.

Такие персонажи часто встречаются в литературе, но в реальной жизни они — большая редкость.

Люди ведомы, и каждый, кто примеряет на себя роль лидера, это знает.

Больше скажу: именно ведомые люди делают лидера. Каждый лидер стоит на хребтах ведомых им людей. Одни лидеры приводят людей к процветанию, другие — в жопу.

Навальный заранее и в деталях знал, как будут разворачиваться события 23 января. Он знал, что простых людей, которых он призвал выйти на улицы, будут арестовывать, бить ногами и дубинками при сопротивлении задержанию и сажать в тюрьму за нарушение УК РФ.

Ещё раз: Навальный это знал. Не мог не предвидеть.

И всё-таки он сознательно на это пошёл: подставил простых — наивных и уставших, а также молодых и горячих — людей под удар.

Навальный знал, что публичные письки из эскортограма и тик-тока, которые впряглись за него, если и будут задержаны, то минут на 20. Знали это и сами письки. Знала это и Юля, а потому сидела с невозмутимым лицом в автозаке: она же — не стадо, а первая леди оппозиции, или как там её называет пресса.

Они все досконально знали, каким будет расклад: им — публичным — не будет ничего, кроме пиара, а обычные люди получат реальные уголовные сроки.

Что мы имеем в сухом остатке?

С одной стороны, наши бесталанные, неискренние, крайне далёкие от народа селебруны и пропагандисты поют казённым языком дифирамбы Путину, благодаря его, как Филя, «за уверенность в завтрашнем дне» и называя ЛучшимПрезидентом.

Меня от такого тошнит. Вас, наверное, — тоже.

С другой стороны, мы видим жадного до власти Алёшку, который, желая въехать на броневике в Кремль, считает отдельно взятые судьбы отдельно взятых людей хорошим топливом для своего автотранспортного средства.

И что делать?

Да не знаю я, что делать, мои хорошие. Нет у меня ответа на этот вопрос.

Знаю: вы привыкли к тому, что ответ у меня есть всегда, но сегодня — тот день, когда его нет.

Да, было время, когда и мне Путин казался отличным президентом. Увы, больше не кажется, и расследования Навального тут ни при чём. Чувства могут остыть не только к мужчине, но и к Президенту. Мне не понравились поправки в Конституцию. Я была против.

Что делать с этим своим «против», пока не знаю.

Но я точно знаю, что ни вы, ни я — мы не обязаны выбирать одно из двух:

1) Боготворить Путина, топить Навального.

2) Боготворить Навального, топить Путина.

На сегодня лично меня не устраивает ни тот, ни другой вариант.

Одно я знаю точно: до чего бы я ни додумалась, мне на вас — не плевать. Я вас в своих постах никогда не подставлю под уголовные сроки.

Буду, в отличие от писек, думать, а пока: да, не знаю, что делать.

Это моё «не знаю» звучит, наверное, грустновато и тухловато. На таком подходе — ни на баррикадах не хайпанёшь, ни квартирку в Москве в подарок от мэрии не получишь, но зато совесть моя чиста.

Как настроение?

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