ПутинЛучшийПрезидент – Личное мнение
25.01.2021, 3:18,
Разное
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Филипп Киркоров присягнул в верности верховному главнокомандующему России Владимиру Владимировичу Путину. Да так истово присягнул, что я сначала подумала: фейк. Ну, не может же быть!
Фото: Моё
Проверила: оказывается, правда.
Филя действительно очень глубоко засунул язык, сами понимаете, куда. Достиг им, так сказать, самого дна.
Это — одна сторона медали.
Другая выглядит так:
https://t.me/lenamiro/8030
Простой мужик — какой-то айтишник — арестован за нападение на сотрудника ДПС, и теперь ему светит 5 лет тюрьмы.
Дурак? Да. Жалко ли мне дурака? Да, жалко.
Кто виноват в том, что он вышел на митинг и сломал себе жизнь? Кто несёт за это прямую ответственность?
Понятно, что он сам, но это, простите, красивая иллюзия того, каким должен быть человек — сознательным гражданином, отвечающим за свои действия и понимающим их последствия.
Такие персонажи часто встречаются в литературе, но в реальной жизни они — большая редкость.
Люди ведомы, и каждый, кто примеряет на себя роль лидера, это знает.
Больше скажу: именно ведомые люди делают лидера. Каждый лидер стоит на хребтах ведомых им людей. Одни лидеры приводят людей к процветанию, другие — в жопу.
Навальный заранее и в деталях знал, как будут разворачиваться события 23 января. Он знал, что простых людей, которых он призвал выйти на улицы, будут арестовывать, бить ногами и дубинками при сопротивлении задержанию и сажать в тюрьму за нарушение УК РФ.
Ещё раз: Навальный это знал. Не мог не предвидеть.
И всё-таки он сознательно на это пошёл: подставил простых — наивных и уставших, а также молодых и горячих — людей под удар.
Навальный знал, что публичные письки из эскортограма и тик-тока, которые впряглись за него, если и будут задержаны, то минут на 20. Знали это и сами письки. Знала это и Юля, а потому сидела с невозмутимым лицом в автозаке: она же — не стадо, а первая леди оппозиции, или как там её называет пресса.
Они все досконально знали, каким будет расклад: им — публичным — не будет ничего, кроме пиара, а обычные люди получат реальные уголовные сроки.
Что мы имеем в сухом остатке?
С одной стороны, наши бесталанные, неискренние, крайне далёкие от народа селебруны и пропагандисты поют казённым языком дифирамбы Путину, благодаря его, как Филя, «за уверенность в завтрашнем дне» и называя ЛучшимПрезидентом.
Меня от такого тошнит. Вас, наверное, — тоже.
С другой стороны, мы видим жадного до власти Алёшку, который, желая въехать на броневике в Кремль, считает отдельно взятые судьбы отдельно взятых людей хорошим топливом для своего автотранспортного средства.
И что делать?
Да не знаю я, что делать, мои хорошие. Нет у меня ответа на этот вопрос.
Знаю: вы привыкли к тому, что ответ у меня есть всегда, но сегодня — тот день, когда его нет.
Да, было время, когда и мне Путин казался отличным президентом. Увы, больше не кажется, и расследования Навального тут ни при чём. Чувства могут остыть не только к мужчине, но и к Президенту. Мне не понравились поправки в Конституцию. Я была против.
Что делать с этим своим «против», пока не знаю.
Но я точно знаю, что ни вы, ни я — мы не обязаны выбирать одно из двух:
1) Боготворить Путина, топить Навального.
2) Боготворить Навального, топить Путина.
На сегодня лично меня не устраивает ни тот, ни другой вариант.
Одно я знаю точно: до чего бы я ни додумалась, мне на вас — не плевать. Я вас в своих постах никогда не подставлю под уголовные сроки.
Буду, в отличие от писек, думать, а пока: да, не знаю, что делать.
Это моё «не знаю» звучит, наверное, грустновато и тухловато. На таком подходе — ни на баррикадах не хайпанёшь, ни квартирку в Москве в подарок от мэрии не получишь, но зато совесть моя чиста.
Как настроение?
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Источник: Лена Миро
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