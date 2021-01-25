СК начал расследование о поставке неработоспособного программного обеспечения Минфину

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25.01.2021, 3:14, Новости дня
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Следственный комитет начал расследование уголовного дела о мошенничестве при поставке неработоспособного программного обеспечения Министерству финансов России, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В СК расследуется уголовное дело о мошенничестве при поставке программного обеспечения для госнужд в министерство финансов, которое было неработоспособно», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

По версии следствия, исполнитель при заключении госконтракта знал, что не сможет создать требуемое ПО, однако убедил заказчика в обратном, чтобы получить основную долю оплаты. Сумму ущерба собеседник агентства не уточнил.

Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросу развития информационно-коммуникационных технологий и связи.

Правительству поручено проработать вопросы, касающиеся увеличения закупок отечественного программного обеспечения и доли его использования органами госвласти и организациями с государственным участием в 2020 и 2021 годах в целях поддержки спроса на отечественную продукцию и услуги отрасли информационно-коммуникационных технологий.



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