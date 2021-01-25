Источник сообщил об отстранении РФ от обсуждения проектов по лунной программе НАСА

25.01.2021, 3:14, Новости дня

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Представителей РФ исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, после заявлений российской стороны о ее недостаточной роли в проекте, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Представители РФ исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Он уточнил, что это решение было принято после многократных заявлений российской стороны о своей неготовности в текущей роли участвовать в проекте создания окололунной станции Gateway.

В рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создание станции Gateway. В конце сентября 2017 года в Роскосмосе объявили, что главы космических агентств РФ и США договорились о создании космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, начиная с 2024 года. Оговорено, что участие в проекте могут принять Китай, Индия, а также другие страны БРИКС.

Рогозин позже заявил, что РФ может участвовать в проекте окололунной станции только на равноправных началах. Сам проект глава госкорпорации назвал американоцентричным.

Россия должна была изготовить только один модуль станции – шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Рогозин заявил, что РФ готова участвовать в проекте, если он будет построен по принципам равноправия, как Международная космическая станция.