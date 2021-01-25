Мнение: Украинский “Кулич” в Телеграме

25.01.2021, 2:43, Разное

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В ТГ по жалобам укроботов заблокировали некий канал "Рокот", который разоблачил сотрудника СБУ, который прикидывался протестующим из России.

Что за канал, фиг знает (судя по работе с биллингом, не исключено, что связан с МВД), не подписан. Но очевидно, что блок пошел за деанон офицера СБУ, после чего последовал спам жалоб на "нарушения приватности". То есть по логике ТГ, СБУ можно плодить фейковые аккаунты и жирно набрасывать, а вот вскрывать сотрудников СБУ нельзя.

Повадился в чат нашего канала клоун один. Призывает НАШУ аудиторию «еба**ить мусоров», оскорбляет силовиков, наших читателей, женщин. Думаем редакцией: «Что за школота? Давай найдём и инспектору по делам несовершеннолетних сообщим, чтобы родителей профилактировали и ремня всыпали»…

Каково же было наше удивление, когда оказалось, что «школоте» аж 39 годиков! Знакомьтесь:



Сорокин Алексей Александрович, 29.05.1981 г.р., зарегистрирован по адресу: г. Киев, ул. Олександра Кошиця, д. 10/12, кв. 62 (фото). Использует телефончики: +380967699074 (актуальный), +380672141725, +380445652033.

Судим по статьям: ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Видимо на зоне его завербовали сотрудники СБУ, поскольку в результате анализа биллинга украинского сотового оператора (который нам обошёлся всего лишь в 750 гривен), оказалось, что 22-23.01.2021 А.Сорокин более 12 раз связывался с владельцем номера +380968344814…



Ермолюк Виталий Владимирович, 1989 г.р., действующий сотрудник СБУ

Указанный телефон использует действующий офицер Службы безопасности Украины, ЄРМОЛЮК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (Ермолюк Виталий Владимирович), 04.10.1989 г.р., проживающий в г. Киеве, ул. Лепса, 48/24 кв. 75 (фото). Куратор в СМС (ещё 520 гривен сверху сотруднику украинского сотового оператора) называет Сорокина «Куличом», что по всей видимости соответствует его агентурной кличке. СБУ и всевозможные ЦИПСО используют таких, как Алексей Сорокин для создания напряженности в российских соцсетях. Подобные деятели целенаправленно разогревают молодежь в чатах и комментариях для поддержания протестной активности в российском обществе и реализации в России украинского сценария.

Разрушили свою страну и теперь как тараканы лезут к нам… Не выйдет.

https://telegra.ph/Ukrainskij-scenarij-01-24 – цинк

Так что претензии Дурова на Телеграм как территорию без политической цензуры прямо скажем преувеличены.

PS. Удивился, что в Киеве еще существует улица Лепсе. В тексте ошибочно написано про "улицу Лепса" (хе-хе). На самом деле это достаточно известный большевик Иван Лепсе похороненный в Кремлевской стене. В 20х годах возглавлял Профинтерн.

Сам же бульвар (а не улицу), переименовали в рамках декоммунизации в "проспект Вацлава Гавела". Ну а паспортных данных вскрытого СБУшника, очевидно указана его прописка из паспорта, где по-прежнему у него стоит штамп о проживании на бульваре/улице Лепсе.

PS2. То, что данные биллинга на Украине свободно продаются, не является большим секретом. В РФ ситуация с этим не сильно лучше. А вот если бы за вскрытые эпизоды продажи данных биллинга давали бы лет по 20-25 колонии строго режима за Полярным кругом, все было бы намного интересней.

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