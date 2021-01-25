Египет решил зарегистрировать российскую вакцину от COVID

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25.01.2021, 2:24, Новости дня
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Египет в ближайшее время готов зарегистрировать три вакцины от коронавируса, среди которых есть российская, сообщила министр здравоохранения Хала Зайд.

Она уточнила, что страна уже сделала первые шаги для регистрации китайской, британской и российской вакцин, передает РИА «Новости».

Всего Египет заключил контракты на поставку 100 млн доз разных препаратов от коронавируса. Также министр объявила о начале национальной кампании по вакцинации. Первыми прививки будут сделаны медикам.

Ранее Египет анонсировал испытания российской вакцины «Спутника V». Также сообщалось, что Египет рассчитывает на совместное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V», эта тема обсуждается соответствующими ведомствами двух стран.



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