Немецкий политик предупредил Евросоюз о «полном одиночестве» без России

25.01.2021, 2:24, Новости дня

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Немецкий политик, экс-премьер Бранденбурга Маттиас Платцек в интервью медиагруппе RND призвал Евросоюз возобновить взаимовыгодные отношения с Москвой, поскольку Европа без РФ может остаться в полном одиночестве.

Он призвал работать над совместной архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. Если этого не сделать, то Европа может подтолкнуть Москву к дальнейшему сближению с Китаем.

«Потом, если в США снова изберут «неправильного» президента – а такое может произойти – мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире», – передает слова Платцека РИА «Новости».

Он считает, что страны Евросоюза не смогут решить стоящие перед ними сложные вопросы без участия России, в частности в сферу насущных вопросов входит изменение климата, борьба с терроризмом, проблема беженцев, безопасность на Ближнем и Среднем Востоке, разоружение.

«Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений», – подчеркнул политик.

Платцек подчеркнул, что сейчас следует переосмыслить санкционную политику в отношении России. По его словам, ограничения нанесли ущерб обеим сторонам, а также привели к ухудшению политических отношений и росту угрозы военного обострения.

Ранее глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что условием для нормализации отношений Евросоюза и РФ является выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.