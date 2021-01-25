Синоптики спрогнозировали рекордно высокие температуры в европейской части России

25.01.2021, 2:24, Новости дня

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Высокие температуры, близкие к историческому максимуму, ожидают жителей центра европейской части РФ в последнюю неделю января, которая обычно бывает самой холодной за зиму, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С пятницы зафиксирован и в течение первой половины недели будет продолжаться очень устойчивый перенос очень теплых воздушных масс со Средиземного моря, даже частично будет поступать воздух из субтропиков Атлантики. Понятно, что это очень теплые воздушные массы. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской РФ с температурами близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +3 градусов, даже +4», – передает его слова РИА «Новости».

Вильфанд отметил, что последняя пятидневка января и первые два дня февраля обычно самые холодные за зимний период в Европейской России.

«Понятно, что такая теплая погода формирует аномалию, даже двузначную: температура на 10, 12, даже 13 градусов выше нормы. Длительный период аномально теплой погоды», – отметил ученый.

Он добавил, что аномальное тепло ожидается на юге России, там температура поднимется до 10-14 градусов выше нуля. На востоке Центрального федерального округа температура будет на 16 градусов выше нормы.

Ранее Вильфанд посоветовал жителям России привыкать к аномальным погодным явлениям, так как в стране из-за глобального потепления уменьшается повторяемость периодов «нормальной» погоды.