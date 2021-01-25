 

Синоптики спрогнозировали рекордно высокие температуры в европейской части России

25.01.2021, 2:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Высокие температуры, близкие к историческому максимуму, ожидают жителей центра европейской части РФ в последнюю неделю января, которая обычно бывает самой холодной за зиму, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С пятницы зафиксирован и в течение первой половины недели будет продолжаться очень устойчивый перенос очень теплых воздушных масс со Средиземного моря, даже частично будет поступать воздух из субтропиков Атлантики. Понятно, что это очень теплые воздушные массы. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской РФ с температурами близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +3 градусов, даже +4», – передает его слова РИА «Новости».

Вильфанд отметил, что последняя пятидневка января и первые два дня февраля обычно самые холодные за зимний период в Европейской России.

«Понятно, что такая теплая погода формирует аномалию, даже двузначную: температура на 10, 12, даже 13 градусов выше нормы. Длительный период аномально теплой погоды», – отметил ученый.

Он добавил, что аномальное тепло ожидается на юге России, там температура поднимется до 10-14 градусов выше нуля. На востоке Центрального федерального округа температура будет на 16 градусов выше нормы.

Ранее Вильфанд посоветовал жителям России привыкать к аномальным погодным явлениям, так как в стране из-за глобального потепления уменьшается повторяемость периодов «нормальной» погоды.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / По факту заражения детей коронавирусом в лагере под Кировом возбуждено дело

18.11 / Венгрия и Польша заблокировали бюджет ЕС за навязывание норм «правового государства»

09.08 / Китайскую деревню закрыли на карантин после смерти жителя от бубонной чумы

04.11 / Теракт в Вене. В Швейцарии задержали двоих человек, вероятно причастных к нападению

14.10 / Российский фотограф победил в международном конкурсе снимков дикой природы

28.10 / GW – «Эту Польшу надо остановить» — запрет абортов вынудил полек выйти на улицы

09.12 / Посла РФ вызвали в МИД Израиля после интервью местной газете

23.10 / Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

04.01 / Тела четырех человек нашли в частном доме в Ростовской области

17.01 / CNBC – администрация Трампа решила напоследок надавить на Иран новыми санкциями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска